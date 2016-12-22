Памфилова попросила полицию проверить изъятие агитации из почтовых ящиков

Власти Москвы должны привлечь к ответственности людей, которые изымают из почтовых ящиков агитацию кандидатов на муниципальных выборах, считает Памфилова. ЦИК будет держать ситуацию на особом контроле, добавила она

Элла Памфилова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила мэрию Москвы, Мосгоризбирком и правоохранительные органы столицы найти и наказать людей, которые изымают агитацию кандидатов на предстоящих муниципальных выборах в столице. Также она попросила власти препятствовать изъятию агитматериалов, говорится в сообщении ЦИКа.

Памфилова сказала, что обратилась к столичным властям сразу после того, как узнала о «вопиющей ситуации» вечером 6 сентября.

«Я немедленно обратилась к руководству города Москвы, московским правоохранительным органам и в Мосгоризбирком с настоятельной рекомендацией срочно принять все необходимые меры по выявлению и наказанию злоумышленников и предотвращению распространения в Москве в преддверии муниципальных выборов подобного рода противоправных действий», — приводится слова Памфиловой в сообщении ЦИКа. Глава Центризбиркома пообещала, что ведомство будет держать ситуацию «на особом контроле» в оставшиеся до муниципальных выборов дни.

О том, что некие люди вынимают из почтовых ящиков москвичей предвыборную агитацию независимых кандидатов, ранее в четверг телеканалу «Дождь» рассказал блогер Максим Кац, бывший муниципальный депутат столичного района Щукино от партии «Яблоко». Он заявил, что таких людей нанимают в районных управах. Кац отметил, что агитацию кандидатов от партии «Единая Россия» они не трогают. Эти люди получают деньги за вытаскивание листовок из ящиков, утверждает блогер.

«Они снимают ящик с крючков, с другой стороны достают агитацию и выбрасывают ее в урну. Или вынимают пинцетами из ящиков», — заявил он телеканалу. Также он предоставил видеозапись, на которой, как утверждает Кац, запечатлен этот процесс.

Муниципальные выборы в столице состоятся в воскресенье, 10 сентября.