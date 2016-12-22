«Росбалт» узнал о показаниях Кадырова по делу о покушении на него

Рамзан Кадыров лично давал показания в суде в ходе слушаний по делу о несостоявшемся покушении на него. По его словам, о подготовке нападения он узнал от правоохранителей, а его исполнители должны были получить по $100 тыс.

Рамзан Кадыров (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходил по делу о покушении на него в качестве потерпевшего и давал свои показания, сообщает «Росбалт» со ссылкой на приговор Гудермесского суда, с которым удалось ознакомиться корреспонденту издания.

Трое фигурантов дела о покушении на Кадырова — Азиз Альвиев, Беслан Закараев и Шамхан Магомадов — были признаны виновными 28 июля 2017 года. Каждый их них получил по шесть с половиной лет колонии строгого режима. Ранее «Росбалт» также сообщал, по этому делу Старопромысловский суд Грозного вынес решение о заочном аресте предполагаемого заказчика убийства — чеченского политика и бизнесмена Исы Ямадаева. Однако РБК тогда не удалось ни обнаружить дело в базе данных суда, ни получить комментарий пресс-службы суда.

Само покушение, как сообщала в октябре «Новая газета», состоялось в начале лета 2016 года. По данным источников издания, покушение готовилось в селе Беной (Ножай-Юртовский район), «в резиденции, в которой обычно останавливается Кадыров». Собеседник издания уточнил, что в доме была заложена взрывчатка, а у заговорщиков был изъят «целый арсенал серьезного новейшего оружия».​ При этом не было известно, давал ли сам Кадыров показания по делу о покушении на него. Помощник Кадырова Даниил Мартынов подтвердил факт покушения только в марте 2017 года.

По данным «Росбалта», Кадыров был допрошен во время следствия в качестве потерпевшего, а на слушаниях эти показания огласили.

По словам Кадырова, о «поступившем заказе на его убийство» он узнал от сотрудников правоохранительных органов, которые установили личности и задержали трех жителей Чечни. Каждый из них должен был получить за покушение по $100 тыс.

Глава Чеченской Республики также сообщил, что часто бывает в родном селе, поэтому преступники выбрали местом покушения дорогу к нему и установили на ней взрывное устройство. При этом он указал, что сам про задержанных ничего не знает. «Покушением на преступление мне причинен моральный вред, но заявлять иск я не намерен», — цитирует показания Кадырова «Росбалт».

В приговоре также указано, что обвиняемые Альвиев, Закараев и Магомадов намеревались собрать взрывное устройство ​​«на основе 120-миллиметровой минометной мины и электродетонатора, имевшихся в их распоряжении», и планировали организовать подрыв автомашины с главой Чеченской Республики в районе родового села Кадырова, куда тот «неоднократно приезжал на различные массовые мероприятия и праздники».

Альвиев рассказал, что неоднократно бывал в этом селе вместе со своими сообщниками. По его словам, они собирались заложить взрывное устройство на пути следования кортежа, а после взрыва — обстрелять машину с главой Чеченской Республики. При этом, отмечает «Росбалт», заговорщики не располагали информацией ​о маршруте и времени передвижений Кадырова, давали противоречивые показания, а также не знали, как приводится в действие изъятый у них тип мины, и «не помнили», где прятали оружие.

Издание отмечает, что допрошенные следствием чеченские чиновники давали свои показания по этому делу «как под копирку», указывая на одни и те же факты. В частности, речь шла о том, что в родное село Кадырова можно добраться только по одной автодороге, которая постоянно не охраняется, во время проезда Кадырова не перекрывается, а охрана ее ведется службой безопасности. При этом свидетели отмечали, что не владеют информацией о расписании движения кортежа Кадырова.