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В Госдуме рассказали о казни второго попавшего в Сирии в плен казака
Война в Сирии, 22:03
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В Госдуме рассказали о казни второго попавшего в Сирии в плен казака
Российский казак Григорий Цуркану, которого захватили в плен боевики «Исламского государства», был казнен, заявили в Госдуме. Ранее казнили другого пленного россиянина — Романа Заболотнего, рассказывал РБК депутат из Ростова
Григорий Цуркану (Фото: Скриншот видео YouTube)

Второй россиянин, которого захватили в плен боевики «Исламского государства» (запрещенная в России организация), был казнен. Об этом РБК заявил бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий, зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников.

«Каким методом казнили, я не могу сказать, хотя и знаю каким образом. Информацию удалось получить в том числе через тех боевиков, которые попали в плен сирийской армии», — рассказал Водолацкий.

По его словам, они начали искать контакты россиян, «когда показали в соцсетях ролик». «Мы пытались найти местонахождение наших казаков и получили информацию, что после обращения игиловцы пытались заставить их на камеру отказаться от православной веры, присягнуть ИГ и дать клятву бороться с неверными. Они отказались и за это поплатились, но остались верны православию», — добавил он.

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По его словам, семьям погибших будет оказана поддержка. «Помощь семьям будет оказана, ведь мы постоянно на связи с ними, и мы их не бросим. В ближайшие дни атаман Войска Донского определится с методами материальной помощи», — добавил депутат.

Ранее о том, что террористы казнили другого казака, Романа Заболотного, «РБК-Юг» сообщил депутат ростовской городской Думы Анатолий Котляров. По данным парламентария, казни Заболотный подвергся в тот же день, когда представителями ИГ было опубликовано видео, где он рассказывал о своем пленении.

Эти кадры появились на связанном с террористами Amaq News Agency 3 октября. На них — двое мужчин, один из которых представляется уроженцем Ростовской области Романом Заболотным. Находящегося рядом с ним человека он называет уроженцем Домодедовского района Григорием Цуркану. В плен к террористам, по словам Заболотного, оба они попали в провинции Дейр-эз-Зор. При этом в Минобороны пленение в Сирии российских военнослужащих в тот же день опровергли.

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Однако, несмотря на это, позже в Романе Заболотном начальник штаба казачьей организации Аксайского юрта Иван Василенков опознал участника казацкого движения. В Григории Цуркану, в свою очередь, узнали члена всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». 

Брат Цуркану, Роман, затем рассказал, что его родственник действительно не являлся военнослужащим Минобороны. В Сирии, по его словам, он находился в составе частной военной компании «Вагнер». Наемником этой организации также являлся Заболотный, рассказывал РБК друг плененного россиянина.

В Минобороны опровергли пленение российских военнослужащих в Сирии
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При этом в Кремле информацию о том, что в Сирии были захвачены два гражданина России, поставили под сомнение. «Мы видели сообщения СМИ. Но вряд ли это можно воспринимать как официальную информацию», — замечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. МИД России, в свою очередь, сообщало, что выясняет судьбу захваченных в Сирии людей, называемых «российскими солдатами».

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Окрест.
Теги: Россия , Сирия , гибель россиян
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