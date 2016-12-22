Мосгорсуд отменил решение об аресте главы штаба Навального на 20 суток

Московский городской суд отменил решение Савеловского суда об административном аресте главы предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова на 20 суток. Волкова арестовали за призывы к несанкционированному митингу

Леонид Волков. Апрель 2017 года (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Леонида Волкова, руководителя избирательного штаба главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, освободили из-под ареста, сообщил РБК юрист ФБК Иван Жданов. Мосгорсуд, таким образом, отменил решение Савеловского суда об административном аресте на 20 суток.

Сам Волков сообщил РБК: «Меня освободили в зале суда 15 минут назад, все хорошо».

По словам Ивана Жданова, дело Волкова «будет направлено в Нижний Новгород». «Леонид приедет на заседание. Итоги рассмотрения дела в нижегородском суде могут быть какими угодно», — рассказал юрист.

В сообщении Мосгорсуда, поступившем в РБК, говорится, что по итогам рассмотрения жалобы на арест Волкова по ч. 8. Ст. 20.2 КоАП суд принял постановил отменить решение первой инстанции​, а дело направить по подсудности в Нижегородский районный суд города Нижний Новгород.

Волков был задержан в Нижнем Новгороде 29 сентября. Он сам пришел в полицию, чтобы написать жалобу на демонтаж сцены, которая предназначалась для митинга Навального. Штаб считает, что митинг был согласован. 2 октября Волкова арестовали за призывы к несанкционированному митингу.

Сам Навальный был задержан в подъезде дома в Москве 29 сентября, в день когда он собирался отправить в Нижний Новгород для участия во встрече с сторонниками. 2 октября Навального арестовали на 20 суток за призывы к «несанкционированным публичным акциям протеста»

Митинг в Нижнем Новгороде был одобрен властями, считает Навальный, так как власти отозвали согласование «по телефону», что не предусмотрено законом. Городские власти отрицали факт первоначального согласования акции.