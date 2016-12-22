Сирийская армия прорвала длившуюся три года блокаду Дейр-эз-Зора

Сирийская армия соединилась с отрядами в Дейр-эз-Зоре, которые были окружены боевиками ИГ в течение трех лет. Таким образом, блокада города снята, но в отдельных районах еще остаются группировки боевиков

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Правительственные войска, лояльные режиму Башара Асада, встретились у Дейр-эз-Зора с гарнизоном базы 137-й бригады, которая была окружена боевиками ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в городе с 2014 года. Об этом сообщает на своем сайте сирийское государственное агентство SANA. Помимо военных в городе были окружены около 93 тыс. гражданских.

По данным агентства, сирийские войска провели «новые военные операции при поддержке тяжелой авиации». Подразделения правительственных войск заняли холм аль-Сануф, открыв 700-метровый зазор между холмом и территориями, которые контролировали террористы. Были уничтожены 10 автомобилей ИГ на юго-западе Дейр-эз-Зора и склад с боеприпасами в районе города, передал подробности корреспондент SANA.

О снятии блокады сообщают и медиа ливанской группировки «Хезболла», ключевого союзника Сирии, передает Reuters.

Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен», находящийся в Средиземном море, нанес удар по позициям ИГ в районе города Дейр-эз-Зор крылатыми ракетами «Калибр». Удар был нанесен по укрепрайону у селения Эш-Шола, где находились боевики — выходцы из России и стран СНГ.

В Минобороны заверили, что пуски «Калибров» помогут дальнейшему продвижению сирийских правительственных войск, которые продолжают операцию по уничтожению укрепрайона ИГ в окрестностях вот уже несколько лет осаждаемого боевиками города Дейр-эз-Зор.

Накануне, 4 сентября, сирийская армия отчиталась о продвижении на 8 км к Дейр-эз-Зору и освобождении дороги ​Пальмира — Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ.

​Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что освобождение Дейр-эз-Зора будет означать разгром ИГ. «Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ», — говорил Шойгу.