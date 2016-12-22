Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,73 EUR Нал. 69,31 68,65 USD Бирж. 57,83 -0,02 EUR Бирж. 68,80 +0,02 USD ЦБ. 57,85 +0,07 EUR ЦБ. 68,78 +0,05 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 1999,88 -0,17% РТС 1089,44 -0,22% Brent 52,57 +0,71% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7409,35 -0,03%
Сирийская армия прорвала длившуюся три года блокаду Дейр-эз-Зора
Лента новостей
Фигурант дела о хищении квартир Минобороны получил 5,5 года колонии 15:09, Общество В Москве утвердили порядок выхода домов из программы реновации 15:07, Общество Сечин закончил разговор с Улюкаевым словами «ну и *** с ним» 15:00, Общество В полиции назвали берцы причиной ссоры учителя с напавшим на нее учеником 14:50, Общество Глава московского СК нашел виновных в слухах о его связи с делом Шакро 14:49, Общество Спрос на аренду квартир в Москве достиг пятилетнего максимума 14:41, Недвижимость В Renault рассказали о новинках для России 14:35, Авто Двух пострадавших при стрельбе в школе в Ивантеевке доставят в Москву 14:27, Общество Число погибших при обрушении крана в Химках возросло до двух человек 14:25, Общество МИД Украины обвинил Путина в попытке исказить идею ввода миротворцев 14:21, Политика На рельсах МЖД нашли посторонний предмет 14:19, Общество Детский омбудсмен рассказала об устроившем стрельбу в школе ученике 14:18, Общество Почему половину дач в Подмосковье невозможно продать даже со скидкой 14:18, Недвижимость Сирийская армия прорвала длившуюся три года блокаду Дейр-эз-Зора 14:15, Политика «Тверской стрелок» разрешил приговорить себя к смертной казни 14:11, Общество В Минобрнауки прокомментировали стрельбу в школе в Ивантеевке 14:05, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 14:05, РБК и Билайн Игра Кадырова: как события в Мьянме стали сюжетом российской политики 14:04, Мнение «Ашан» переименует все собственные торговые марки 14:04, Бизнес Роман Троценко купил аэропорт Улан-Удэ у экс-депутата Слипенчука 14:03, Бизнес Экс-губернатор Белых не признал себя виновным по делу о взятках 14:00, Общество Евтушенков рассказал о личной встрече с Путиным из-за суда с «Роснефтью» 13:48, Бизнес Главные новинки авторынка России 13:44, Авто Основатель социальной сети Ukrainians сообщила о ее закрытии 13:42, Общество Трамп не невеста, Кадыров не фронда: главное из заявлений Путина в Китае 13:41, Политика СМИ опубликовали видео падения башенного крана в Химках 13:38, Общество
Сирийская армия прорвала длившуюся три года блокаду Дейр-эз-Зора
Политика, 14:15
0
Сирийская армия прорвала длившуюся три года блокаду Дейр-эз-Зора
Сирийская армия соединилась с отрядами в Дейр-эз-Зоре, которые были окружены боевиками ИГ в течение трех лет. Таким образом, блокада города снята, но в отдельных районах еще остаются группировки боевиков
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Правительственные войска, лояльные режиму Башара Асада, встретились у Дейр-эз-Зора с гарнизоном базы 137-й бригады, которая была окружена боевиками ИГ (запрещенная в России террористическая организация) в городе с 2014 года. Об этом сообщает на своем сайте сирийское государственное агентство SANA. Помимо военных в городе были окружены около 93 тыс. гражданских.

По данным агентства, сирийские войска провели «новые военные операции при поддержке тяжелой авиации». Подразделения правительственных войск заняли холм аль-Сануф, открыв 700-метровый зазор между холмом и территориями, которые контролировали террористы. Были уничтожены 10 автомобилей ИГ на юго-западе Дейр-эз-Зора и склад с боеприпасами в районе города, передал подробности корреспондент SANA.

О снятии блокады сообщают и медиа ливанской группировки «Хезболла», ключевого союзника Сирии, передает Reuters.

Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен», находящийся в Средиземном море, нанес удар по позициям ИГ в районе города Дейр-эз-Зор крылатыми ракетами «Калибр». Удар был нанесен по укрепрайону у селения Эш-Шола, где находились боевики — выходцы из России и стран СНГ.

В Минобороны заверили, что пуски «Калибров» помогут дальнейшему продвижению сирийских правительственных войск, которые продолжают операцию по уничтожению укрепрайона ИГ в окрестностях вот уже несколько лет осаждаемого боевиками города Дейр-эз-Зор.

Накануне, 4 сентября, сирийская армия отчиталась о продвижении на 8 км к Дейр-эз-Зору и освобождении дороги ​Пальмира — Дейр-эз-Зор от боевиков ИГ.

​Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявлял, что освобождение Дейр-эз-Зора будет означать разгром ИГ. «Это такая основная точка на Евфрате, которая будет во многом, если не во всем, говорить о завершении борьбы с ИГИЛ», — говорил Шойгу.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Сирия , Блокада , Дэйр-эз-Зор
Главное
Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки Бизнес
Главное
Прокурор зачитал в суде разговор Сечина и Улюкаева при передаче взятки Бизнес
В полиции назвали берцы причиной ссоры учителя с напавшим на нее учеником Общество
Песков опроверг выдвижение Путиным списка требований президенту Литвы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку