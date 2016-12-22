Трамп дал «принципиальное» согласие на миллиардные поставки оружия Сеулу

Президент США Дональд Трамп одобрил «многомиллардные» поставки оружия и военной техники Южной Корее. Ранее КНДР совершила очередное ядерное испытание. Сеул после этого провел учения с использованием баллистической ракеты «Хёнму-2»

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

После очередного ядерного испытания КНДР глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином одобрил поставку вооружения США Сеулу «на много миллиардов долларов». Соответствующее сообщение размещено на сайте Белого дома.

В ходе этих переговоров главы государств, как пояснили представители администрации президента США, «обсудили ответную реакцию на действия Северной Кореи», которая 3 сентября заявила об успешном испытании водородной бомбы. «Оба лидера подчеркнули серьезную угрозу, которую КНДР провоцирует в последнее время во всем мире», — добавили в Белом доме, заметив также, что Трамп и Мун Чжэ Ин в ходе разговора «договорились максимально усилить давление на Пхеньян, используя все имеющиеся в их распоряжении средства».

Помимо этого Трамп, как пояснили в пресс-службе, дал свое «принципиальное» согласие на инициативу Сеула «по снятию ограничений» на вес боеголовок на ракетах, размещенных в республике. «Также президент [США] одобрил поставки Южной Корее вооружения и военной техники на многомиллиардную сумму», — заключили в Белом доме.

Ранее, 3 сентября, стало известно о том, что Пхеньян провел успешное испытание водородной бомбы. За день до этого Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на межконтинентальную баллистическую ракету. Дональд Трамп позже назвал эти действия Северной Кореи «враждебными и опасными для США». Отвечая затем на вопрос, собирается ли Вашингтон применять в отношении КНДР военную силу, американский лидер заметил: «Посмотрим», — а 3 сентября уже заявил о том, что США намерены защищать себя и своих союзников, используя весь спектр дипломатических и ядерных возможностей.

Южная Корея, в свою очередь, в ответ на ракетные испытания КНДР произвела совместно с США учебные пуски ракеты «Хёнму-2».