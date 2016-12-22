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Украина отчиталась о «жирной точке» в расследовании убийства Вороненкова
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Украина отчиталась о «жирной точке» в расследовании убийства Вороненкова
Политика, 12:19
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Украина отчиталась о «жирной точке» в расследовании убийства Вороненкова

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил о фактическом раскрытии дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

В интервью изданию Insider Енин заявил, что «ключевые моменты уже известны следствию» и «жирная точка почти поставлена». От дальнейших подробностей он уклонился, пообещав открыть результаты общественности, как только это позволят интересы следствия.

Бывший депутат Государственной думы России от КПРФ Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Киллер выстрелил в него, когда он вышел из отеля. Охраннику Вороненкова удалось ранить нападавшего, от полученных ранений стрелок скончался в больнице.

Киллером оказался Павел Паршин, который являлся бойцом одного из украинских добровольческих батальонов.

До сих пор выдвигались различные версии, кто заказал убийство бывшего депутата. Так, советник главы МВД Украины Антон Геращенко утверждал, что причиной убийства стали показания Вороненкова против российских властей. В свою очередь супруга бывшего депутата Мария Максакова считает, что след идет к криминальным авторитетам, которым покровительствует ФСБ.

В июне Национальная полиция Украины заявила о задержании подозреваемого в причастности к гибели Вороненкова в Днепропетровской области. Им оказался некий Ярослав Тарасенко, который якобы должен был забрать Паршина с места преступления. До сих пор не было сообщений, смог ли он рассказать что-либо о заказчике убийства.
Теги: Украина , Денис Вороненков
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