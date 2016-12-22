Глава СБУ обратился к главе ФСБ словами «как офицер к офицеру»

Руководитель СБУ Василий Грицак обратился к главе ФСБ Александру Бортникову с требованием прекратить заниматься организацией терактов на территории Украины. По его словам, Москва ищет повод начать полномасштабную военную операцию

Василий Грицак (в центре) (Фото: Михаил Палинчак / ИнА «Украинское фото»)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что Россия занимается организацией терактов на территории Украины, а российские спецслужбы «в геометрической прогрессии» активизировали свою деятельность в соседней республике. Он обратился к руководителю Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову с требованием прекратить это.

​«Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти. И вы, и я знаем, что к терактам на территории Украины — и в Одессе, и в Харькове, и в Херсоне, и в других городах — к организации этих терактов причастны работники спецслужб», — сказал Грицак, отметив, что в результате этих атак «погибли десятки людей, много людей ранены».

По словам главы украинского ведомства, Россия, организовывая теракты, ищет повод для начала полномасштабной военной операции на Украине. Грицак призвал своего российского коллегу остановить такую деятельность.

«Вы перешли красную черту. Вы были готовы взорвать своих русских граждан для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и дать основания для вторжения на территорию Украины, для начала полномасштабной кампании. Вы до конца отдаете себе отчет в том, к каким геополитических последствиям могли привести эти действия? Вы отдаете себе отчет в том, что за эти действия придется отвечать? Вы понимаете, что сегодняшняя политическая власть, в том числе и Путин, не вечны?», — заявил глава СБУ.

Он добавил, что «никогда бы не отдал приказ организовывать теракты на территории России в отношении мирных граждан».

Ранее, в середине августа, Грицак обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и в других городах России с помощью граждан Украины, которые участвовали в операции АТО в Донбассе. В частности, в СБУ тогда заявили о задержании двух украинцев — Александра Каратая и Дарьи Мастикашевой, — которых заподозрили в госизмене и работе на ФСБ.

По данным киевских спецслужб, задержанные предложили нескольким бывшим участникам АТО, жителям Днепропетровской области приехать в Москву на заработки и провести там «незначительные строительные работы». По прибытии их в сопровождении «агента ФСБ» привозили к разным инфраструктурным объектам и снимали на камеру. «В дальнейшем это было бы использовано в качестве доказательства подготовки и совершения терактов в Москве украинской властью», — говорится в сообщении СБУ. Сами экс-бойцы АТО, подчеркивал Грицак, вскоре обнаружили в своих чемоданах, с которыми они приехали в Россию двойное дно, в котором было спрятано «военное снаряжение» и инструкции от «российских кураторов». После этого все трое украинцев через знакомых вернулись на родину.