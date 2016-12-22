Кремль ответил Навальному о «подарке на путинский юбилей» в виде ареста

Призывы к митингам противоречат российским законам, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Алексея Навального, который назвал свой арест за призывы к несанкционированным акциям протеста «подарком на путинский юбилей»

Алексей Навальный в Симоновском районном суде Москвы (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на заявление арестованного на 20 суток оппозиционера Алексея Навального о том, что решение судьи является подарком на день рождения президенту, передает корреспондент РБК.

«Митинги и публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством. Выступающие с такими призывами преследуются по закону», — заявил Песков.

Накануне, 2 октября, Симоновский суд Москвы постановил отправить оппозиционера Алексея Навального под арест на 20 суток за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста» в соцсетях. Политика задержали 29 сентября при выходе из своего дома в Москве, когда он собирался на вокзал, откуда планировал направиться в Нижний Новгород на митинг, который не был согласован с властями региона. В полиции его задержание объяснили неоднократными призывами к участию в несогласованных публичных мероприятиях.

После оглашения решения суда Навальный заявил, что если раньше его «арестовывали за несанкционированные митинги, то теперь — за полностью легальные».

«Подарок на путинский юбилей, не иначе», — заключил он.

Вечером 28 сентября Навальный сообщил в своем Twitter о согласовании митинга своих сторонников 7 октября на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Он заверил, что администрация города «ничего не ответила» на заявку о проведении митинга и не вынесла отказа, что, по его мнению, говорит об одобрении мероприятия. До этого он указывал, что если власти не согласуют акцию на Марсовом поле, то он выведет своих сторонников на Дворцовую площадь.

На следующий день петербургские власти заявили, что сторонникам политика было отказано в проведении акции на Марсовом поле. В городской администрации «Интерфаксу» отметили, что организаторам было предложено два альтернативных места для проведения акции. Руководитель петербургского штаба Навального Полина Костылева заявила «Интерфаксу», что она не получала ответ комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга и считает мероприятие согласованным.

Помимо Санкт-Петербурга, Навальный также призывал провести митинги в Тюмени. Городские власти отказались согласовывать мероприятие. Администрация города пояснила, что организаторами акции являются граждане, которые ранее нарушали российское законодательство.

В субботу, 7 октября, свой день юбилей отпразднует президент Владимир Путин. Ему исполнится 65 лет.