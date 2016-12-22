Путин и Си Цзиньпин договорились придерживаться цели денуклеаризации КНДР

Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились придерживаться стратегии по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом узнало китайское агентство Xinhua. Ранее Пхеньян объявил об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин условились в ходе переговоров на саммите БРИКС придерживаться цели по денуклеаризации Корейского полуострова, узнало агентство Xinhua.

К такому выводу главы государств пришли в связи с очередным ядерным испытанием КНДР — 3 сентября стало известно о том, что власти Северной Кореи «успешно» испытали водородную бомбу.

«Глава Китая Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин договорились соответствующим образом обсудить последние ядерные испытания, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой», — узнало Xinhua результаты переговоров глав государств. Оба лидера, как уточнило агентство, «согласились придерживаться цели по денуклеаризации Корейского полуострова». Помимо этого в ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин договорились «поддерживать тесную связь и координацию для решения» этой ситуации.

Ранее, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Такое заявление Пхеньян сделал на следующий день после сообщения о создании такой боеголовки.

При этом за несколько часов до этого заявления на территории КНДР сейсмические станции разных стран зафиксировали мощные подземные толчки. Магнитуду землетрясений они оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4, а ученые, в свою очередь, заявили, что очаг этих толчков находился на поверхности земли. В Южной Кореи и Японии землетрясения связали с проведением КНДР очередных ядерных испытаний.

О том, что Россия «так же, как и НАТО, играет решающую роль» в проблеме «северокорейского кризиса» прежде заявляла канцлер Германии Ангела Меркель. «Мы видели, что России <...> удалось [вместе с США] достичь [ядерного] соглашения с Ираном», — напоминала она в своем видео-подкасте, отмечая, что этому способствовала «совместная дипломатическая» работа​. «Аналогичную деятельность следует также разработать и для Северной Кореи», — поясняла канцлер.​

До этого, в июле, об «особой ответственности» России и Китая за растущую напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей, сообщали в Госдепе. В Вашингтоне ее, в частности, упоминали в связи с «основными экономическими факторами, связанными с программой развития ядерного оружия и баллистических ракет КНДР».