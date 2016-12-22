Глава Минфина США призвал «экономически отрезать» КНДР от мира

Если другие страны хотят иметь общие дела с Вашингтоном, им «очевидно» придется помочь США «экономически отрезать» КНДР от остального мира, заявил глава Минфина Стивен Мнучин. Ранее сегодня КНДР провела испытание водородной бомбы

Стивен Мнучин (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Министерство финансов США уже работает над новым пакетом экономических санкций в отношении Северной Кореи, сообщил глава ведомства Стивен Мнучин. По его словам, необходимо «экономически» отрезать КНДР от остального мира, сообщает The Hill.

«Необходимо экономически отрезать КНДР (от остального мира. — РБК), такое поведение неприемлемо», — сказал Мнучин.

Мнучин также подчеркнул, что США будут оказывать давление на другие страны, вынуждая их прекратить сотрудничество с КНДР. Если другие страны хотят иметь общие дела с Вашингтоном, им «очевидно придется работать с нами и нашими союзниками для того, чтобы экономически отрезать Северную Корею», сказал он.

По словам главы Минфина, финансовое ведомство уже приступило к разработке новых санкционных мер в отношении Пхеньяна.

«Мы уже начали разрабатывать санкции против Северной Кореи, но я собираюсь направить предварительный документ на рассмотрение президенту США как можно скорее», — подчеркнул глава Минфина.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома сообщило также, что Национальный совет по безопасности США проведет заседание, посвященное проблеме Северной Кореи.

Северная Корея провела испытание мощной водородной бомбы утром 3 сентября. По данным южнокорейских экспертов, ее мощность превосходит ранее испытанные Пхеньяном образцы в 8–10 раз и достигает от 80 до 100 килотонн, сообщало агентство Younhap.

После этого официальный Сеул заявил, что обсудит со своим союзником США вопрос о размещении на территории Южной Кореи «мощнейшего» американского тактического вооружения.

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о ядерных испытаниях КНДР, заявил, что Южная Корея наконец-то «начинает понимать», что мирные переговоры с Пхеньяном ни к чему не приведут.