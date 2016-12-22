Захарова рассказала об идее США вынудить Россию продать дипсобственность

США вынуждают Москву продать дипломатическую собственность России в Вашингтоне и Сан-Франциско, сообщила Мария Захарова. По ее словам, речь идет о недвижимости в центре городов, а не об «однокомнатных квартирах на задворках»

Мария Захарова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Официальный Вашингтон по линии Госдепа сообщил Министерству иностранных дел России, что ожидает продажи российской дипломатической собственности. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1» заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС. Премьера вечернего выпуска программы с Владимиром Соловьевым уже состоялась во Владивостоке.

«Я сейчас скажу сенсационную вещь. В это поверить невозможно, официально по линии Госдепа нам не дали понять, нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству», — сказала Захарова.

Она также пообещала, что МИД подготовит подборку фотографий консульской недвижимости в Вашингтоне и в Сан-Франциско, чтобы было понятно, что речь идет не об «однокомнатных квартирах на задворках», а о недвижимости в центре этих городов.

По словам Захаровой, представители США также сообщили, что российская сторона «не сможет сделать ничего» со своей дипломатической собственностью. Это «абсолютно новое слово не только в дипломатии, но и в вопросах безопасности», подчеркнула Захарова, отметив, что речь идет о ​российской собственности на территории государства, «которое всегда обозначало свою приверженность защите частной собственности».

«Завтра никто не даст и рубля на безопасность, например, дипломатических объектов любой другой страны, в любом другом государстве. Крупнейшее государство, которое претендует на то, чтобы быть мировым полицейским само занимается тотальным беспределом», — заключила она.

Госдепартамент объявил о решении закрыть российские диппредставительства в трех городах США 31 августа 2017 года, объяснив это решением уровнять число консульских учреждений России в США с числом представительств США в России. «После этих действий у обеих стран останется по три консульства», — подчеркивается в сообщении Госдепа.

На то, чтобы освободить дипломатическую недвижимость в Америке, Москве дали срок до 2 сентября. В этот день в российском торговом представительстве в Вашингтоне и в генконсульстве России в Сан-Франциско прошли обыски.

Комментируя объяснение США по поводу обысков в диппредставительствах США в эфире телеканала «Россия-1», Захаров рассказала, что в Госдепе необходимость провести их объяснили поисками взрывчатки. «Вы не поверите: они искали взрывчатку», — сказала она.​

Захарова отказалась отвечать на вопрос об ответных шагах России на действия США, отметив, что это вопрос не в ее компетенции «и не сегодняшнего дня».

В заявлении, опубликованном российским МИД 3 сентября, Москва призвала призвал коллег из США одуматься и вернуть России дипломатические объекты. В документе отчуждение дипсобственности у России названо «возмутительным шагом» в духе «фактической экспроприации» принадлежащих России «дипломатических дач» в Вашингтоне и Нью-Йорке. «В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — говорится в документе.