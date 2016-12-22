ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
Политика, 17:27
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ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
Убившего десятки человек в Лас-Вегасе стрелка назвали «воином Исламского государства»
Сотрудник полиции на месте происшествия
Представители «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена на территории России) заявили о том, что Стивен Пэддок, убивший 1 октября десятки человек на концерте в Лас-Вегасе, за несколько месяцев до этого принял ислам и совершил атаку по заданию ИГ, сообщает Reuters.
Причиной атаки в ИГ назвали удары руководимой США коалиции, наносимые по объектам ИГ на Ближнем Востоке.
В сообщении аффилированного с ИГ агентства Amaq Пэддок назван «воином ИГ», однако доказательств его обращения не приводится, хотя нередко в таких случаях публикуется видеозапись того, как будущий террорист приносит присягу верности ИГ.