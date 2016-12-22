В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски

В торговом представительстве России в Вашингтоне, несмотря на направленную Москвой США ноту протеста, начались обыски. Сотрудники посольства, как уточнил представитель российской дипмиссии, допущены к этому досмотру

Торговое представительство России в Вашингтоне (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)

В российском торговом представительстве в столице Соединенных Штатов начались обыски. Об этом с места событий сообщает корреспондент «РИА Новости».

Торгпредство, как передал позже ТАСС, перешло под контроль американского правительства — перед зданием выставили охрану США. Информацию о том, что с комплекса был снят дипломатический иммунитет агентству также подтвердил торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник.

Обыски помещений, как отмечает «РИА Новости», он назвал «рейдерским захватом» и «нарушением международных конвенций». «Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм», — отметил Стадник, добавив, что «таких непрошеных гостей», дипломаты, «конечно, не ждали».

Как пояснял прежде представитель посольства России в США Николай Лахонин, обыски должны были начаться в 14:00 по местному времени (21:00 мск). Сотрудники российской дипмиссии, по данным пресс-секретаря, «после настоятельного требования российской стороны» были допущены к этому досмотру. Об обысках, как уточнял Лахонин, Вашингтон заранее предупредил дипломатов. За два дня, в течение которых они должны были освободить помещения торгпредставительв в Вашингтоне, Нью-Йорке и здание генконсульства в Сан-Франциско, сотрудники дипмиссии, по словам представителя посольства, успели вывезти «только самое необходимое для дальнейшей работы и проживания».

О том, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников диппредставительства, днем ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако 2 сентября стало известно, что такие досмотры также должны состояться в здании торгового представительства России в Вашингтоне. Все эти помещения, согласно решению властей США, к субботе должны были закрыться — такие меры американские власти, по данным Госдепа, предприняли в качестве ответа на сокращение Москвой количества американских дипломатов в России.

Днем 2 сентября российское внешнеполитическое ведомство выразило в связи с планами Вашингтона обыскать торгпредство России протест. Для этого в ведомство был вызван советник-посланник американского посольства в Москве Энтони Годфри.