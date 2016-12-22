Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,62 EUR Нал. 68,93 68,30 USD Бирж. 57,52 -0,50 EUR Бирж. 68,26 -0,78 USD ЦБ. 58,06 -0,49 EUR ЦБ. 69,00 -0,62 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2010,98 -0,56% РТС 1100,58 +0,43% Brent 52,69 -0,15% DJIA 21987,56 +0,18% Nasdaq 6435,33 +0,10% FTSE 7438,50 +0,11%
В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски
Лента новостей
В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски 21:17, Политика Джабраилов извинился перед слышавшими выстрелы в Four Seasons 21:15, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 21:02, РБК и Билайн В посольстве рассказали о работе торговой миссии в США после новых мер 20:58, Политика Москалькова попросит открыть гуманитарный коридор для россиянок в Мосуле 20:17, Общество МВД опровергло информацию о взрыве в лофте в Волгограде 19:47, Общество Минобороны заявило о разгроме последнего крупного очага ИГ в центре Сирии 19:41, Политика СМИ узнали об аварийной посадке вертолета с туристами в центре Петербурга 19:29, Общество Льюис Хэмилтон побил рекорд Михаэля Шумахера в «Формуле-1» 19:15, Спорт Порошенко подписал закон об амнистии служивших в Донбассе военных 18:47, Политика На первой линии метро Петербурга произошел сбой в движении поездов 18:45, Общество Меркель выступила за непрерывность диалога между НАТО и Россией 18:12, Политика Сборная России по футболу потеряла нападающего из-за травмы 18:11, Спорт Германия отказала Турции в заморозке активов сторонников Гюлена 18:01, Общество В ДОСААФ пообещали помочь с похоронами погибших при крушении Ан-2 17:39, Общество Мужчина и ребенок погибли при падении параплана в Тульской области 17:24, Общество «Первый канал» опроверг удаление эпизода о ВИЧ в фильме о принцессе Диане 16:50, Общество Очевидцы рассказали о крушении самолета Ан-2 в Балашихе 16:42, Общество Глава Кабардино-Балкарии рассказал Путину о ликвидации последствий селя 16:18, Общество В Подмосковье во время авиашоу разбился самолет Ан-2 16:17, Фотогалерея  «Манчестер Сити» включил в заявку на сезон бывшего игрока «Уфы» 16:09, Спорт СК начал проверку по факту крушения самолета Ан-2 в Балашихе 15:51, Общество Самолет в аэропорту Брюсселя эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:34, Общество МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство 15:14, Политика СМИ узнали об обсуждении в Дании закона против «Северного потока-2» 15:00, Политика Курс биткоина установил новый исторический максимум в $5000 14:21, Финансы Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран 14:10, Политика Беспилотным автомобилям решили написать новую стратегию 13:47, Технологии и медиа
В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски
Политика, 21:17
0
В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски
В торговом представительстве России в Вашингтоне, несмотря на направленную Москвой США ноту протеста, начались обыски. Сотрудники посольства, как уточнил представитель российской дипмиссии, допущены к этому досмотру
Торговое представительство России в Вашингтоне (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)

В российском торговом представительстве в столице Соединенных Штатов начались обыски. Об этом с места событий сообщает корреспондент «РИА Новости».

Торгпредство, как передал позже ТАСС, перешло под контроль американского правительства — перед зданием выставили охрану США. Информацию о том, что с комплекса был снят дипломатический иммунитет агентству также подтвердил торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник.

Обыски помещений, как отмечает «РИА Новости», он назвал «рейдерским захватом» и «нарушением международных конвенций». «Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм», — отметил Стадник, добавив, что «таких непрошеных гостей», дипломаты, «конечно, не ждали».

МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство
Политика

Как пояснял прежде представитель посольства России в США Николай Лахонин, обыски должны были начаться в 14:00 по местному времени (21:00 мск). Сотрудники российской дипмиссии, по данным пресс-секретаря, «после настоятельного требования российской стороны» были допущены к этому досмотру. Об обысках, как уточнял Лахонин, Вашингтон заранее предупредил дипломатов. За два дня, в течение которых они должны были освободить помещения торгпредставительв в Вашингтоне, Нью-Йорке и здание генконсульства в Сан-Франциско, сотрудники дипмиссии, по словам представителя посольства, успели вывезти «только самое необходимое для дальнейшей работы и проживания».

В посольстве рассказали о работе торговой миссии в США после новых мер
Политика

О том, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников диппредставительства, днем ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако 2 сентября стало известно, что такие досмотры также должны состояться в здании торгового представительства России в Вашингтоне. Все эти помещения, согласно решению властей США, к субботе должны были закрыться — такие меры американские власти, по данным Госдепа, предприняли в качестве ответа на сокращение Москвой количества американских дипломатов в России.

Днем 2 сентября российское внешнеполитическое ведомство выразило в связи с планами Вашингтона обыскать торгпредство России протест. Для этого в ведомство был вызван советник-посланник американского посольства в Москве Энтони Годфри.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия , США , обыски , торгпредство
Главное
Минобороны заявило о разгроме последнего крупного очага ИГ в центре Сирии Политика
Материалы по теме
В посольстве рассказали о работе торговой миссии в США после новых мер Политика
МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство Политика
Новый посол России в США нашел процветающие сферы в отношениях двух стран Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку