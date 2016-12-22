В здании российского торгпредства в Вашингтоне начались обыски

В российском торговом представительстве в столице Соединенных Штатов начались обыски. Об этом с места событий сообщает корреспондент «РИА Новости».
Торгпредство, как передал позже ТАСС, перешло под контроль американского правительства — перед зданием выставили охрану США. Информацию о том, что с комплекса был снят дипломатический иммунитет агентству также подтвердил торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник.
Обыски помещений, как отмечает «РИА Новости», он назвал «рейдерским захватом» и «нарушением международных конвенций». «Если в двух словах, мы являемся свидетелями такого яркого примера вандализма в отношении международных норм», — отметил Стадник, добавив, что «таких непрошеных гостей», дипломаты, «конечно, не ждали».
Как пояснял прежде представитель посольства России в США Николай Лахонин, обыски должны были начаться в 14:00 по местному времени (21:00 мск). Сотрудники российской дипмиссии, по данным пресс-секретаря, «после настоятельного требования российской стороны» были допущены к этому досмотру. Об обысках, как уточнял Лахонин, Вашингтон заранее предупредил дипломатов. За два дня, в течение которых они должны были освободить помещения торгпредставительв в Вашингтоне, Нью-Йорке и здание генконсульства в Сан-Франциско, сотрудники дипмиссии, по словам представителя посольства, успели вывезти «только самое необходимое для дальнейшей работы и проживания».
О том, что американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыски в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, а также в квартирах сотрудников диппредставительства, днем ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако 2 сентября стало известно, что такие досмотры также должны состояться в здании торгового представительства России в Вашингтоне. Все эти помещения, согласно решению властей США, к субботе должны были закрыться — такие меры американские власти, по данным Госдепа, предприняли в качестве ответа на сокращение Москвой количества американских дипломатов в России.
Днем 2 сентября российское внешнеполитическое ведомство выразило в связи с планами Вашингтона обыскать торгпредство России протест. Для этого в ведомство был вызван советник-посланник американского посольства в Москве Энтони Годфри.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.