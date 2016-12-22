Минобороны заявило о разгроме последнего крупного очага ИГ в центре Сирии

Сирийская армия при содействии российских ВКС ликвидировала последний крупный очаг сопротивления боевиков запрещенного в России ИГ в центральной Сирии. Правительственные войска вошли в город Акербат, заявили в Минобороны

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Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России заняли стратегически важный город Акербат, где находился «последний крупный очаг сопротивления» террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) в центральной части Сирии. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны России сообщает ТАСС.

«Подразделения четвертой танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями пятого добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат», — цитирует агентство сообщение ведомства. Операция по уничтожению крупной группировки ИГ в провинции Хама, как добавили в министерстве, «проводилась при активной поддержке ВКС России».

Российская авиация, по информации Минобороны, в частности, участвовала в уничтожении опорных пунктов боевиков в этом регионе, а также их бронетехники. Помимо этого, при помощи российских ВКС, как уточнили в ведомстве, в районе города Акербат были ликвидированы огневые позиции артиллерии боевиков, пункты их управления и узлы связи.

«Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии», — резюмировали в Минобоны. В настоящее время, как заметили в военном министерстве, «подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГ в акербатском котле».

Ранее, 2 сентября, ведомство также объявило об уничтожении российской авиацией бронетехники террористов ИГ в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Там, как уточняли в Минобороны, истребитель Су-35, в частности, ликвидировал два танка, два хранилища боеприпасов, оружия и топлива, пункт управления, а также 12 грузовиков с боеприпасами. Эти задачи, как поясняли в министерстве, ВКС России выполнили за последние к тому моменту двое суток.

При этом до этого, 27 августа, в ведомстве также сообщали о том, что правительственные военные отряды Сирии при помощи российской авиации одержали победу над боевиками в районе Ганем-Али в долине реки Евфрат. Таким образом, военные формирования, как отмечали в Минобороны, «завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГ» на Евфрате.​