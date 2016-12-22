МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство

МИД России заявил о том, что намерения американской стороны устроить обыск в российском торговом представительстве в Вашингтоне «может быть использовано спецслужбами США для организации антироссийской провокации». Это следует из сообщения, размещенного на сайте дипломатического ведомства.
В связи с этим МИД России, как уточнили представители министерства, вызвал для вручения соответствующей ноты протеста советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри.
В ноте, как пояснили в МИДе, «подчеркнуто, что российская сторона рассматривает планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию». Она, по мнению Москвы, «может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации». Ее, по данным российского МИДа, Вашингтон может организовать «с помощью подброшенных компрометирующих предметов».
«Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России», — отметили в министерстве, добавив, что «в противном случае» российская сторона «оставляет за собой право на ответные меры на основе взаимности».
Торговое представительство России, как добавили в МИДе, «находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом».
Ранее, 1 сентября, о планах властей США провести обыск в здании российской дипсобсвенности на территории Соединенных Штатов сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако, по ее данным, следственным действиям должно было подвергнуться генконсульство России в Сан-Франциско.
Помимо этого сотрудники американских спецслужб, как отмечала Захарова, собирались провести обыски «в квартирах сотрудников, проживающих в здании [российского генконсульства в Сан-Франциско] и имеющих иммунитет». Для этого власти США, по информации официального представителя МИДа, «предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10–12 часов покинули занимаемые ими помещения».
После этого в тот же день над зданием российского консульства, как передавало Associated Press со ссылкой на пожарные бригады, заметили черный дым. Сотрудники консульства, как уточняли собеседники агентства, «что-то сжигают в камине». Однако пожарных, по их словам, в здание они не пустили.
Захарова, в свою очередь, назвала эти сообщения «очередным цирком» и «новым витком травли под названием «А что это вы там делаете?». Черный дым над генконсульством России в Сан-Франциско, как поясняла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, возник в результате мероприятий «по консервации здания». «В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — уточняла она на своей странице в Facebook.
Генконсульство России в Сан-Франциско, как и российское консульские учреждения в Нью-Йорке и Вашингтоне, должно было прекратить работу к 2 сентября. Такое решение в ответ на сокращение количества сотрудников американский дипмиссии в России Вашингтон принял 31 августа. Американская сторона, как пояснили в Госдепе, выставила требования, «соблюдая принцип паритета, о котором упоминала» Россия.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.