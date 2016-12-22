МИД вызвал посланника США из-за планов Вашингтона обыскать торгпредство

МИД назвал планы США обыскать торговое представительство России в Вашингтоне «беспрецедентной, агрессивной акцией». В связи с этим дипломатическое ведомство вызвало американского советника-посланника и вручило ему ноту протеста

Здание российского торгового представительства в Вашингтоне (Фото: Алексей Агарышев / РИА Новости)

МИД России заявил о том, что намерения американской стороны устроить обыск в российском торговом представительстве в Вашингтоне «может быть использовано спецслужбами США для организации антироссийской провокации». Это следует из сообщения, размещенного на сайте дипломатического ведомства.

В связи с этим МИД России, как уточнили представители министерства, вызвал для вручения соответствующей ноты протеста советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри.

В ноте, как пояснили в МИДе, «подчеркнуто, что российская сторона рассматривает планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию». Она, по мнению Москвы, «может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации». Ее, по данным российского МИДа, Вашингтон может организовать «с помощью подброшенных компрометирующих предметов».

«Власти США должны прекратить грубейшие нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России», — отметили в министерстве, добавив, что «в противном случае» российская сторона «оставляет за собой право на ответные меры на основе взаимности».

Торговое представительство России, как добавили в МИДе, «находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом».

Ранее, 1 сентября, о планах властей США провести обыск в здании российской дипсобсвенности на территории Соединенных Штатов сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Однако, по ее данным, следственным действиям должно было подвергнуться генконсульство России в Сан-Франциско.

Помимо этого сотрудники американских спецслужб, как отмечала Захарова, собирались провести обыски «в квартирах сотрудников, проживающих в здании [российского генконсульства в Сан-Франциско] и имеющих иммунитет». Для этого власти США, по информации официального представителя МИДа, «предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10–12 часов покинули занимаемые ими помещения».

После этого в тот же день над зданием российского консульства, как передавало Associated Press со ссылкой на пожарные бригады, заметили черный дым. Сотрудники консульства, как уточняли собеседники агентства, «что-то сжигают в камине». Однако пожарных, по их словам, в здание они не пустили.

Захарова, в свою очередь, назвала эти сообщения «очередным цирком» и «новым витком травли под названием «А что это вы там делаете?». Черный дым над генконсульством России в Сан-Франциско, как поясняла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, возник в результате мероприятий «по консервации здания». «В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — уточняла она на своей странице в Facebook.

Генконсульство России в Сан-Франциско, как и российское консульские учреждения в Нью-Йорке и Вашингтоне, должно было прекратить работу к 2 сентября. Такое решение в ответ на сокращение количества сотрудников американский дипмиссии в России Вашингтон принял 31 августа.​ Американская сторона, как пояснили в Госдепе, выставила требования, «соблюдая принцип паритета, о котором упоминала» Россия.