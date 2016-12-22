В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста

Закон о снижении пенсионного возраста в Польше вступил в действие. С 1 октября мужчины смогут оформлять себе пенсию с 65 лет, а женщины — с 60. По действующему ранее закону, пенсионный возраст для обоих полов повышался до 67 лет

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С 1 октября 2017 года в Польше вступил в действие закон, который снизил возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин — до 60 лет, передает «Радио Польша». Ранее в 2012 году власти приняли программу постепенного повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет.

Воспользоваться правом раннего выхода на пенсию планируют 82% поляков, выяснил ранее Фонд социального страхования (ZUS). По словам Александра Лашека из Форума общественного развития убежден, что эта тенденция будет только усиливаться.

«Сумма взносов делится на среднюю продолжительность жизни. Соответственно, если продолжительность жизни возрастает, то и размер пенсии уменьшается. К сожалению, вместе с более низким пенсионным возрастом и минимальной зарплатой, означает, что все больше людей, вне зависимости от того, сколько они будут работать, получат минимальную пенсию», — пояснил Лашек.

По его словам, выходящая в 60 лет на пенсию женщина в Польше не сумеет обеспечить себе даже минимальную пенсию и поэтому ей выгодно раньше прекратить трудовую деятельность и получать доплаты до минимальной пенсии из бюджета.

Снижение пенсионного возраста было одним из предвыборных обещаний партии «Право и справедливость», одержавшей победу на парламентских выборах в октябре 2015 года.

Польский сейм проголосовал за этот закон 16 ноября 2016 года, ​тогда это решение поддержали 262 депутата, 149 выступили против, а 19 воздержались.

Воплощение закона в жизнь в 2017 году обойдется в 1 млрд злотых (€240 млн), а в следующем году на пенсионное обеспечение придется потратить на 10 млрд злотых больше (€2,4 млн).