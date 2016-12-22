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СМИ узнали о выгодных для Берлина выводах юристов по «Северному потоку-2»
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СМИ узнали о выгодных для Берлина выводах юристов по «Северному потоку-2»
Политика, 08:28
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СМИ узнали о выгодных для Берлина выводах юристов по «Северному потоку-2»
Юристы Евросоюза пришли к выводу, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» является чисто экономическим и не влечет за собой необходимости в политических переговорах. Доклад был подготовлен по просьбе Берлина
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Юристы Евросоюза пришли к выводу, что никакие новые правила или законодательные инициативы для строительства газопровода «Северный поток-2» не нужны, вся необходимая нормативная база имеется и в проведении новых переговоров между ЕС и Россией по этому поводу нет необходимости, сообщает «Радио Польша».

С просьбой провести юридический анализ проблемы обратились власти Германии, уточняет издание. ​«Выводы юристов не согласуются с позицией стран, сопротивляющихся развитию этой инвестиции, в том числе Польши», — говорится в сообщении.

Источники радиостанции также рассказали, что с юридическим анализом строительства «Северного потока-2» ознакомились послы стран-членов ЕС. Юристы пришли к выводу, что каждое государство имеет право самостоятельно решать, из какого источника получать энергию и в каком размере. Переговоры между Россией и Евросоюзом не нужны, поскольку проект является экономическим и не несет в себе политической составляющей.

По мнению дипломатов ​стран Центральной и Восточной Европы, представленный юристами анализ согласуется с «настроениями в Берлине», где ранее заявляли, что строительства «Северного потока-2» не нужны никакие новые правила, потому что этот проект — экономический.

При этом большинство стран Центральной и Восточной Европы называли проект политическим, поскольку опасаются, что он расширит возможности России оказывать давление на эти страны.

Ранее 28 сентября посол Швеции в Москве Петер Эриксон заявил, что у Швеции отсутствуют юридические основания для блокирования «Северного потока-2». «У нас очень маленькие юридические возможности препятствовать, даже если бы мы хотели. Может быть, у «Северного потока-2» есть отрицательные последствия для энергетической безопасности ЕС, но юридических оснований сказать «нет» у нас нет», — сказал Эриксон. Кроме Швеции, разрешение на строительство газопровода предстоит получить у властей Германии, Финляндии и Дании. 

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В начале сентября стало известно, что правительство Дании подготовило и направило на обсуждение законопроект, который может запретить прокладку трубопроводов «Северного потока-2» через датские территориальные воды. Правительство планировало изменить закон о континентальном шельфе: сейчас подобная заявка на проведение трубопроводов может быть отклонена только в случае экологической угрозы. Как сообщило издание Politiken, согласно законопроекту соответствующие заявки сможет рассматривать и МИД Дании.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Германия , юристы , "Северный поток-2"
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