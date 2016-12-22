СМИ узнали о плане НАТО в случае нарушения Россией договора о ракетах

НАТО изучает вопрос о возможном нарушении Россией договора с США о ликвидации ракет средней и малой дальности. Командование НАТО рекомендует США не выходить из договора и не вводить санкции, но наращивать военный потенциал

Запуск ракет с большого десантного корабля Черноморского флота «Азов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Североатлантический альянс «серьезно обеспокоен» тем, что Россия, возможно, нарушает договор с США о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года (РСМД), сообщает газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники.

По данным издания, командование НАТО уже направило всем странам-членам план под названием «Что, если...», который содержит 39 сценариев реагирования на нарушение договора, который запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.

Один из сценариев, разработанных командованием НАТО, предполагает наращивание ядерного потенциала стран — членов альянса, указывает издание. Кроме того, в документе предлагается союзникам совершенствовать подводные лодки альянса и увеличить число вылетов стратегических бомбардировщиков B-2 и B-52 и разрабатывать системы более раннего предупреждения о ядерном ударе.

При этом, отмечает Sueddeutsche Zeitung, документ советует избегать введения новых санкций против России, а также не рекомендует США выходить из соглашения с Россией и начинать собственное производство ракет малой и средней дальности, так как этот шаг может привести к «усилению антиамериканских настроений». Газета также отмечает, что такие настроения уже довольно сильны в конгрессе США, а сам президент Дональд Трамп находится под давлением со стороны законодателей.

В начале августа издание Politico сообщило, что в обеих палатах конгресса США ведется работа над законопроектами, которые обяжут военных начать разработку ракет средней дальности и необходимый на это бюджет $65 млн. Источники издания при этом были уверены, что Россия договор уже нарушила.

Собеседники Politico в палате представителей подчеркивали, что речь идет о разработке обычных ракет без ядерных боеголовок, однако договор о РСМД запрещает их разработку вне зависимости от их поражающих возможностей.

Публично с обвинениями России в нарушении положений договора о ликвидации оружия средней и малой дальности ранее выступал зампредседателя объединенного комитета начальников генеральных штабов вооруженных сил США Пол Сельва, а в июне 2017 года несколько членов конгресса США даже направили в Белый дом предложение о выходе США из этого соглашения.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в конце июля заявил, что Россия сохраняет приверженность договору и не видит оснований сомневаться в его жизнеспособности. «При этом мы имеем целый ряд претензий к США с точки зрения неадекватного выполнения ими его требований. Но мы привержены этому договору и не хотим его слома или расшатывания», — сказал тогда Рябков.

Договор между Россией и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году Михаилом Горбачевым, который тогда занимал пост генсека ЦК КПСС, и президентом США Рональдом Рейганом. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.