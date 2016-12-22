Ураган «Харви» вызвал наводнение в крупнейшем городе Техаса. Фотогалерея
Общество, 19:35
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Ураган «Харви» вызвал наводнение в крупнейшем городе Техаса. Фотогалерея
Один из сильнейших ураганов за последние 12 лет дошел до Хьюстона, крупнейшего города штата Техас, в котором живут более 2 млн. человек
По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, из-за тропических ливней вода распространилась «по всему» городу. В пригороде Хьюстона выпало более 50 см осадков. Жертвами стихии уже стали пять человек.
«Не выходите на улицу. Не думайте, что шторм закончился», — заявил мэр города. Ожидается, что дожди, вызванные ураганом, продлятся еще несколько дней.
Более 2 тыс. человек обратились в экстренные службы службы с просьбой об эвакуации из собственных домов. Два жилых комплекса были эвакуированы полностью.
«Буря не сломает наш дух. Мы пройдем через это вместе, и мы станем еще ближе друг к другу после», — написал мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в своем Twitter.
«Беспрецедентное событие, его последствия неизвестны и за рамками прошлого опыта», — заявили в Национальной метеорологической службе США.