В Техасе закрыли около 250 дорог из-за тропических ливней

Около 250 дорог закрыто в Техасе из-за подтоплений, вызванных ураганом «Харви», заявил губернатор штата Грэг Эббот на пресс-конференции. Об этом сообщает Reuters.

По словам Эббота, власти и спасательные службы до сих пор борются с последствиями продолжающихся ливней в Хьюстоне, Виктории и Корпус Кристи. Губернатор отметил, что синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди, в связи с чем около 3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут задействованы в операциях по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что 27 июля в Хьюстоне, штат Техас, закрылся аэропорт из-за стоячей воды на взлетно-посадочной полосе. Все вылеты отменены, закрыты участки и для прибывающих рейсов.

На американский штат Техас обрушился ураган «Харви» — сильнейший за последние 12 лет. По неподтвержденным данным, жертвами урагана стали три человека. Без вести пропали 30 человек. Из-за повреждений линий электропередач в городе Корпус Кристи без света остались 155 тыс. человек. По предварительным оценкам, ликвидация последствий урагана обойдется в $40 млрд.