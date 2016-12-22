В Техасе закрыли около 250 дорог из-за тропических ливней

Около 250 дорог закрыто в Техасе из-за подтоплений, вызванных ураганом «Харви», заявил губернатор штата Грэг Эббот на пресс-конференции. Об этом сообщает Reuters.
По словам Эббота, власти и спасательные службы до сих пор борются с последствиями продолжающихся ливней в Хьюстоне, Виктории и Корпус Кристи. Губернатор отметил, что синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди, в связи с чем около 3 тыс. военнослужащих Национальной гвардии будут задействованы в операциях по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что 27 июля в Хьюстоне, штат Техас, закрылся аэропорт из-за стоячей воды на взлетно-посадочной полосе. Все вылеты отменены, закрыты участки и для прибывающих рейсов.
На американский штат Техас обрушился ураган «Харви» — сильнейший за последние 12 лет. По неподтвержденным данным, жертвами урагана стали три человека. Без вести пропали 30 человек. Из-за повреждений линий электропередач в городе Корпус Кристи без света остались 155 тыс. человек. По предварительным оценкам, ликвидация последствий урагана обойдется в $40 млрд.
Власти не рекомендовали жителям Техаса выходить на улицу. Например, в Хьюстоне выпало 7-10 см осадков. По данным CNN, мэр Хьюстона Сильвестр Тёрнер заявил, что непогода может продлиться до пяти дней. Президент США Дональд Трамп ввел в штате режим стихийного бедствия. На ликвидацию последствий урагана мобилизованы силы федерального правительства Власти призвали жителей Хьюстона и других городов на юго-востоке Техаса не выходить на улицу. За один час в Хьюстоне выпало от 3 до 4 дюймов (от 7,6 до 10,1 см) осадков.
Президент США Дональд Трамп ввел в штате режим стихийного бедствия. Также мобилизованы силы федерального правительства, которые готовы оказать помощь властям штата.