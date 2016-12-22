Трамп назвал ураган «Харви» самым жестоким ударом стихии в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в истории США еще никогда не было ничего сравнимого с ураганом «Харви» по масштабам и «степени жестокости». Об этом он заявил во время поездки в пострадавший от урагана штат Техас, сообщает журнал The New Yorker.

Трамп назвал случившееся «чудовищным» ударом стихии, уточнив, что «никто никогда не видел такого количества воды».

Американский лидер добавил, что на ликвидацию ущерба от шторма придется потратить «рекордную сумму». Он отметил, что возможно, в истории страны никогда не было ничего «настолько дорогостоящего».

«Это случилось в Техасе, и Техас сможет справиться с чем угодно», — подбодрил президент жителей штата.

«Харви» обрушился на США в ночь на 26 августа, он стал сильнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. Ураган достиг четвертой категории мощности (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона).

Издание Daily Mail оценивало ущерб от урагана в $40 млрд. Эксперты Bloomberg считают, что сумма ущерба от наводнений может достичь $30 млрд.

По последним данным, которые приводит газета The New York Times, жертвами наводнений, которые вызвал ураган в Техасе, стали 30 человек. Среди них погибший при исполнении служебных обязанностей офицер полиции. По словам главного судмедэксперта округа Галвестон Эрин Барнхарт, число погибших будет скорректировано, после того как дороги станут проходимыми.