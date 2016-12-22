Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,03 58,47 EUR Нал. 70,57 69,88 USD Бирж. 58,62 -0,22 EUR Бирж. 70,03 -0,40 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 1993,13 +0,20% РТС 1071,15 +0,33% Brent 51,75 -0,38% DJIA 21865,37 +0,26% Nasdaq 6301,89 +0,30% FTSE 7362,41 +0,34%
Трамп назвал ураган «Харви» самым жестоким ударом стихии в истории США
Лента новостей
Чулпан Хаматова рассказала о страхе из-за ареста Серебренникова 14:00, Общество Выбор Брэнсона: как выходцы из Белоруссии наводнили мир голограммами 13:59, Свое дело «Первый канал» объяснил причины закрытия программы «Пока все дома» 13:55, Общество Минобороны отсудило у авиазавода в Таганроге 6,7 млрд руб. 13:55, Бизнес В ЛНР прокомментировали слова Волкера о «страдающих» в Донбассе людях 13:52, Политика «В планах Helios — продолжать локализацию производства в России» 13:45, Пресс-релизы Парк Горького объявил тендер на домик для лебедей за 4 млн руб. 13:44, Общество Пхеньян показал видео запуска перелетевшей Японию ракеты 13:44, Политика В Тобольске задержали предполагаемого поджигателя трех многоэтажек 13:37, Общество МВД подготовило закон о депортации работающих без контракта мигрантов 13:34, Общество Минтранс решил заставить новые авиакомпании покупать российские самолеты 13:34, Бизнес В номере Джабраилова в Four Seasons обнаружили белый порошок 13:32, Общество Кизяков ответил на проверку «Пока все дома» Генпрокуратурой 13:25, Общество В погибших в Дагестане офицерах ФСБ узнали бывших подполковников СБУ 13:25, Политика В Госдуме объяснили идею уважительных прогулов 1 сентября 13:21, Общество Renault представила Duster нового поколения 13:17, Авто Роспотребнадзор предупредил о распространении туберкулеза на Украине 13:17, Общество Васильева анонсировала превращение коррекционных школ в обычные 13:09, Общество Юрий Лужков займется рутином 13:03, Бизнес Сочное питание: вредны не продукты, а их неправильные сочетания 13:02, РБК и Philips Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами 13:01, Общество Рост российского рынка одежды составит не более 5% в 2018 году 12:43, Бизнес Трамп назвал ураган «Харви» самым жестоким ударом стихии в истории США 12:37, Общество Действующая чемпионка мира по боксу скончалась в возрасте 26 лет 12:35, Спорт В Магнитогорске расстреляли бизнесмена 12:24, Общество Доход «Газпром-Медиа» во втором квартале вырос на 0,33% 11:59, Бизнес
Трамп назвал ураган «Харви» самым жестоким ударом стихии в истории США
Общество, 12:37
0
Трамп назвал ураган «Харви» самым жестоким ударом стихии в истории США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в истории США еще никогда не было ничего сравнимого с ураганом «Харви» по масштабам и «степени жестокости». Об этом он заявил во время поездки в пострадавший от урагана штат Техас, сообщает журнал The New Yorker.

Трамп назвал случившееся «чудовищным» ударом стихии, уточнив, что «никто никогда не видел такого количества воды».

Американский лидер добавил, что на ликвидацию ущерба от шторма придется потратить «рекордную сумму». Он отметил, что возможно, в истории страны никогда не было ничего «настолько дорогостоящего».

«Это случилось в Техасе, и Техас сможет справиться с чем угодно», — подбодрил президент жителей штата.

«Харви» обрушился на США в ночь на 26 августа, он стал сильнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. Ураган достиг четвертой категории мощности (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона).

«Никто никогда не видел столько воды»: ураган «Харви» ударил по югу США Еще 7 фото
Фотогалерея

Издание Daily Mail оценивало ущерб от урагана в $40 млрд. Эксперты Bloomberg считают, что сумма ущерба от наводнений может достичь $30 млрд.

По последним данным, которые приводит газета The New York Times, жертвами наводнений, которые вызвал ураган в Техасе, стали 30 человек. Среди них погибший при исполнении служебных обязанностей офицер полиции. По словам главного судмедэксперта округа Галвестон Эрин Барнхарт, число погибших будет скорректировано, после того как дороги станут проходимыми.

Теги: США , Дональд Трамп , стихия , ураган «Харви»
Главное
Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами Общество
Материалы по теме
СМИ оценили стоимость ликвидации последствий урагана «Харви» в $40 млрд Общество
Ущерб от принесенной «Харви» в Техас воды оценили в $30 млрд Общество
СМИ сообщили об увеличении числа жертв урагана «Харви» до тридцати Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку