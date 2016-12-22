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Все выключено: как банкротились российские авиакомпании
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Все выключено: как банкротились российские авиакомпании
Правительство признало вторую по величине авиакомпанию в стране банкротом, 12:25
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Все выключено: как банкротились российские авиакомпании

Авиакомпания «ВИМ-авиа» — десятая по объему перевозов в России — фактически остановила полеты. Причина этому — долги перед российскими и иностранными аэропортами. На рейсы перевозчика продано от 140 до 200 тыс. пассажиров. Кто будет развозить их, пока непонятно. Глава Министерства транспорта Максим Соколов 26 сентября заявил, что давать господдержку авиакомпании сейчас «бессмысленно». Общий объем долга компании пока не подсчитан.

«ВИМ-авиа» не единственная российская компания, испытавшая финансовые трудности, хоть и не объявившая пока о банкротстве. Российские авиакомпании, обанкротившиеся в последние годы, — в обзоре РБК.

AirUnion 2008 год
Фото: Виталий Безруких / РИА Новости

Кризис в принадлежащей госкорпорации «Ростехнологии» авиакомпании случился в августе 2008 года после резкого роста цен на авиакеросин. Суммарная задолженность авиаперевозчиков, входивших в альянс, перед компаниями — поставщиками топлива превысила $1 млрд. В один из дней из Домодедово не вылетел ни один рейс альянса, а в аэропорту скопилось почти 3500 пассажиров AirUnion. «КрасЭйр», головная компания альянса, была признана банкротом в июле 2009 года.

«КД Авиа»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В марте 2009 года калининградская авиакомпания «КД Авиа» прекратила полеты, набрав долгов на 12 млрд руб. В декабре того же года один из совладельцев «КД Авиа», председатель ее совета директоров Сергей Грищенко был задержан правоохранительными органами по делу о преднамеренном банкротстве компании. Суд признал авиакомпанию банкротом в ноябре 2010 года. Грищенко вышел из-под стражи еще раньше — в апреле того же года.

«Авианова»
Фото: Алексей Михеев / ТАСС
В октябре 2011 года из-за тяжелого финансового положения, вызванного конфликтом акционеров, свою деятельность прекратил российский лоукостер «Авианова». Сначала компания остановила продажу билетов на свои рейсы, а также посоветовала клиентам оформить возврат денег и воспользоваться услугами других перевозчиков. Позднее сообщалось, что компания вернула пассажирам за невыполненные рейсы около 100 млн. руб. В апреле 2012 года «Авианова» была официально признана банкротом.
АК «Кубань»
Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

В декабре 2012 года об остановке операционной деятельности и прекращении полетов в связи с тяжелой финансовой ситуацией заявила авиакомпания «Кубань». Деньги за билеты, купленные через агентства, по заявлениям пассажиров возвращали сразу же. По поводу остальных было принято решение о возвращении средств в процессе процедуры банкротства компании. Пассажиров «Кубани» в итоге перевозили шесть авиакомпаний — «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Red Wings», «Якутия», «Россия» и «Грозный авиа». Процедуру банкротства инициировала сама авиакомпания, позднее сообщалось, что прокуратура нашла признаки преднамеренного банкротства «Кубани».

«Московия»
Фото: © Lora / Lori

Больше всего претензий к чартерной «Московии» было у Финансовой лизинговой компании, которая добилась введения процедуры наблюдения в авиакомпании, задолжавшей ей 150 млн руб. В феврале 2014 года временный управляющий «Московии» подал в Арбитражный суд Московской области ходатайство о признании компании банкротом. «Московия» была признана банкротом в октябре 2015 года.

«Былина»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Авиакомпания «Былина», проработавшая на рынке 22 года, 26 августа 2014 года приостановила работу из-за финансовых проблем. Пассажиров «Былины» пришлось возвращать рейсами «ВИМ-Авиа». Процедура наблюдения в отношении компании была введена в марте 2016 года. В сентябре того же года суд признал компанию банкротом.

АК «Татарстан»
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

В октябре 2014 года суд признал банкротом авиакомпанию «Татарстан», которая сама инициировала свое банкротство в суде. Предположения о том, что авиакомпания будет банкротиться, появились еще в начале года, после отзыва у нее сертификата эксплуатанта из-за выявленных Росавиацией нарушений. Это произошло после крушения самолета Boeing-737 в Казани, в результате которой погибли 50 человек.

В июле 2017 года «Коммерсант» сообщал, что компания продала свой последний самолет всего за 2,8 млн руб. В августе процедура конкурсного производства была в очередной раз продлена. По данным арбитража, в реестр были включены требования кредиторов на 2,8 млрд руб. За годы конкурсного производства на расчетный счет АК поступило лишь около 50 млн руб.

«Ак Барс Аэро»
Фото: Егор Алеев / «Коммерсантъ»
В июне 2015 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом авиакомпанию «Ак Барс аэро». Компания, которая ранее являлась крупнейшим перевозчиком Татарстана, прекратила полеты в начале 2015 года из-за падения курса рубля и сокращения пассажиропотока.
«Трансаэро»
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В начале октября 2015 года авиакомпания «Трансаэро», оказавшаяся в тяжелом финансовом положении с долгом в 230 млрд руб., прекратила продажу билетов, а 26 октября лишилась сертификата эксплуатанта. Обязательства по перевозке пассажиров с датой вылета до 15 декабря (95% пассажиров) взял на себя «Аэрофлот»; тем, кто приобрел билеты на более поздние даты, возвращались деньги. Пассажиры с билетами на даты вылета после 15 декабря могли оформить возврат денег в полном объеме. На перевозку пассажиров обанкротившегося перевозчика «Аэрофлот» потратил 17 млрд руб. В сентябре 2017 года стало известно, что «Трансаэро» признана банкротом, а ее долги оказались в 144 раза больше стоимости активов.

«Когалымавиа» (пока официально не признана банкротом, заседание состоится 19 октября)
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

О финансовых трудностях авиакомпании «Когалымавиа» стало известно в ходе проверок, которые начались после теракта на борту Airbus A321 в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека, включая семерых членов экипажа. Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

После проведения проверок в компании Росавиация в марте 2016 года запретила ей выполнять полеты. До этого, в декабре 2015 года, «Когалымавиа» сама сообщила о прекращении полетов. В апреле 2017 года суд начал процедуру банкротства компании, по существу дело будет рассмотрено 19 октября.
 

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , авиакомпания
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