Все выключено: как банкротились российские авиакомпании

Авиакомпания «ВИМ-авиа» — десятая по объему перевозов в России — фактически остановила полеты. Причина этому — долги перед российскими и иностранными аэропортами. На рейсы перевозчика продано от 140 до 200 тыс. пассажиров. Кто будет развозить их, пока непонятно. Глава Министерства транспорта Максим Соколов 26 сентября заявил, что давать господдержку авиакомпании сейчас «бессмысленно». Общий объем долга компании пока не подсчитан.

«ВИМ-авиа» не единственная российская компания, испытавшая финансовые трудности, хоть и не объявившая пока о банкротстве. Российские авиакомпании, обанкротившиеся в последние годы, — в обзоре РБК.