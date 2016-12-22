Долги «Трансаэро» оказались в 144 раза больше стоимости ее активов

Авиакомпания, долги которой оцениваются почти в 230 млрд руб., признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Стоимость оставшихся у авиакомпании «Трансаэро» активов недостаточна для покрытия ее долгов, следует из опубликованного в пятницу решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Обязательства превышают активы должника в 143,69 раза, что свидетельствует о том, что даже в случае реализации всех активов должник не сможет погасить все имеющиеся у него обязательства в полном объеме», — говорится в документе.

По данным Арбитражного суда, на 21 августа 2017 года стоимость доступных к реализации активов «Трансаэро» (без учета средств на счетах и наличных в кассе) составляла немногим менее 1,6 млрд руб. В то же время кредиторы, а также работники компании, добиваются взыскания с «Трансаэро» свыше 229,5 млрд руб.

«Арбитражный суд считает возможным признать ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства», — говорится в решении суда.

Согласно документу, «Трансаэро» признана банкротом, а ее руководство отстранено от исполнения своих обязанностей. Конкурсное производство в компании продлится до 13 марта 2018 года.

По словам источника РБК в «Трансаэро», еще в декабре 2015-го было очевидно, что обязательства авиакомпании значительно превышают то имущество, которое возможно пустить на выплаты кредиторам. С тех пор ситуация кардинально не улучшилась — ликвидное имущество компании находится в залоге (это двигатели и самолеты (планеры).

Остальное имущество (запчасти, расходные материалы, перронная техника и т.д.) сконцентрировано на складе в Саларьево и может быть реализовано, однако, с учетом больших текущих платежей кредиторы получат около 1 копейки на каждый вложенный рубль своих требований, пояснил собеседник РБК. По его словам, часть имущества «Трансаэро» переоценена — например, бренд формально стоит больше 60 млрд. руб., а в реальности — значительно меньше. «Так что 144 раза — это еще оптимистичное заявление», — заключает источник.

«Трансаэро», входившая в число крупнейших российских авиакомпаний, прекратила полеты осенью 2015 года, не выдержав высокой долговой нагрузки. Основными кредиторами авиакомпании являются банки и лизингодатели, среди которых «ВЭБ-лизинг» (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), дочерние структуры ВТБ (19,3 млрд руб.) и сам ВТБ (более 9,4 млрд руб.).

В конце октября 2015 года Росавиация отозвала у «Трансаэро» сертификат эксплуатанта, признав невозможным осуществление деятельности авиакомпании.