Глава Минтранса заявил о «бессмысленности» господдержки «ВИМ-Авиа»

Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что давать господдержку компании «ВИМ-Авиа» сейчас «бессмысленно». По его словам, к перевозке клиентов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа могут подключиться греческие компании

Максим Соколов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Господдержка уже бессмысленна, потому что компания практические прекратила работу», — сказал Соколов журналистам (цитата по ТАСС). Министр уточнил, что господдержка необходима в перевозке пассажиров, соответствующие предложения будут через Минтранс направлены в правительство.

По словам Соколова, к перевозке клиентов «ВИМ-Авиа» из-за рубежа хотят подключиться греческие авиакомпании, и российская сторона готова пойти им навстречу в этом вопросе.

Проблемы «ВИМ-Авиа», входящей в топ-10 авиакомпаний России по числу перевезенных пассажиров, связаны с неплатежами поставщикам топлива и аэропортам, в том числе базовому для авиакомпании аэропорту Домодедово. По словам замглавы Минтранса, общая сумма задолженности авиакомпании пока не посчитана. Основной кредитор компании, банк «Зенит», заявил, что не планирует предоставлять средства «ВИМ-Авиа». Как отмечала 26 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР), сумма общей кредиторской задолженности «ВИМ-Авиа» составляет от 3 млрд до 10 млрд руб., 1 млрд руб. компания должна за обслуживание самолетов, при этом половина этой суммы — долг перед Домодедово.

Утром 26 сентября было отменено более 20 регулярных рейсов и более 10 чартерных рейсов авиакомпании в 3 российских городах и 6 зарубежных странах (Болгария, Италия, Испания, Греция, Турция и Кипр). «ВИМ-Авиа» имеет обязательства о перевозке около 200 тыс. пассажиров до конца года. Росавиация обратилась к нескольким российским авиакомпаниям (среди них — Azur Air и UTair) в связи с ситуацией с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа», компании анализируют свои технические возможности.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».



Финансовые показатели

В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).



Объемы перевозок

По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».

Проблемы авиакомпании

В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов. В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).



Проверки и суды

В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».



Финансовые показатели

В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн рублей при выручке 17174 млн рублей. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10481 млн руб., а чистый финансовый долг 7007 млн руб. (источник: ГМЦ Росстата).



Объемы перевозок

По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2 млн 76 тыс. пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».

Проблемы авиакомпании

В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов. В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов были отменены. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге авиакомпания в этом месяце выполнила 351 рейс при задержке 55 вылетов (15,7%). В июле-августе проблемы остались: за июль было выполнено 429 рейсов при задержке 59 вылетов (13,8%), а в августе был задержан вылет 59 рейсов из 479 (12,3%).



Проверки и суды

В январе-сентябре 2017 года Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан. По данным картотеки арбитражных судов, в январе-сентябре 2017 года было зарегистрировано 38 дел, в которых авиакомпания выступает ответчиком. За весь 2016 год таких дел зарегистрировано всего 26.​

«К сожалению, вынужден констатировать, что у авиакомпании сложилась сложная экономическая ситуация, оборотные средства закончились и финансирование заморожено. Поскольку авиакомпания не может осуществлять полеты без дополнительного финансирования, изучаем возможности для введения внешнего антикризисного управления», — говорил в интервью «России 24» 25 сентября совладелец авиакомпании Рашид Мурсекаев. В тот же вечер Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении «должностных лиц» авиакомпании. Как минимум с 22 сентября они, зная о том, что денег на закупку топлива у авиакомпании недостаточно, продолжали продавать авиабилеты, получив, таким образом, более 1 млн руб., сообщил СК.