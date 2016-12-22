«Сколько лет рука об руку»: как живет поселок на границе России и КНДР
Общество, 09:00
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«Сколько лет рука об руку»: как живет поселок на границе России и КНДР
РБК побывал в единственном российском поселке, граничащем с Северной Кореей, и увидел, как живут люди после землетрясения из-за испытаний водородной бомбы
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Каждый день из КНДР в Россию ходят поезда через самый юго-восточный населенный пункт нашей страны — приграничный поселок Хасан в Приморском крае. В нем живут 600 человек, большинство из которых работают на железной дороге. Экономика поселка с 1952 года связана с железной дорогой и грузоперевозками из страны чучхе. Раньше по ней перевозили товары, сейчас через Хасан в Россию попадают все трудовые мигранты из Северной Кореи.