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Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы
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Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы
Политика, 09:40
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Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы
На следующий день после сообщения о создании боеголовки с термоядерным зарядом власти Северной Кореи заявили о ее успешном испытании. Утром в воскресенье, 3 сентября, сейсмостанции зафиксировали сильные подземные толчки в КНДР
Новостная программа японского телевидения. Токио. 3 сентября 2017 года (Фото: Eugene Hoshiko / AP)

Власти Северной Кореи заявили об успешном испытания боеголовки с термоядерным зарядом, которое прошло утром в воскресенье, 3 сентября.

Заявление, как передает агентство Yonhap, было сделано в эфире Центрального телевидения КНДР. Боеголовка предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету, говорится в сообщении. При этом в Пхеньяне уточнили, что испытание прошло «идеально» и стало значимым шагом в продвижении ядерной программы КНДР.

За день до этого Пхеньян объявил о создании собственной водородной бомбы. Северокорейские ученые показали лидеру страны Ким Чен Ыну водородную боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты.

Утром в воскресенье, 3 сентября, сейсмические станции разных стран зафиксировали мощные подземные толчки на территории КНДР. Магнитуду землетрясения оценили в диапазоне от 5,6 до 6,4, при этом ученые заявили, что очаг землетрясения находился на поверхности земли. Толчки произошли в 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери.

Власти Южной Кореи и Японии заявили, что подземные толчки могли свидетельствовать о проведении очередного ядерного взрыва в испытательных целях и срочно созвали заседания Советов национальной безопасности. По итогам анализа полученных данных глава МИД Японии Таро Коно заявил, что землетрясение было вызвано шестыми по счету ядерными испытаниями, которые провела КНДР. Японское правительство выступило с решительным протестом и потребовало созвать заседание Совбеза ООН.

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При этом японские сейсмографы заявили, что мощность ядерного взрывного устройства по меньшей мере в десять раз превышала мощность предыдущего заряда, испытанного 9 сентября 2016 года. По информации агентства Yonhap, можность ядерного заряда, подорванного 3 сентября 2017 года, могла составить 100 килотонн.

Дежурный синоптик Примгидромета утром 3 сентября заявил, что последствия возможного ядерного испытания КНДР не угрожают Приморскому краю, изменения радиационного фона не зафиксированы. «Приморью с нынешним направлением ветра ничего не угрожает», — заявил он ТАСС. По словам синоптика, радиационный фон в Приморском крае в настоящее время составляет 11-12 мкР/ч, ветер северный/северо-западный, умеренный.

Северная Корея объявила, что обладает ядерным оружием в 2005 году. О первом успешном испытании ядерного взрывного устройства власти КНДР заявили в октябре 2006 года. С того времени было испытано пять ядерных взрывных устройтв, предущее, пятое испытание, КНДР провела 9 сентября 2016 года.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: КНДР , Ким Чен Ын , ядерные испытания
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