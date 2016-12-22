Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь». Фоторепортаж

Ледокол «Сибирь» является серийным судном проекта ​22220. Он был заложен в мае 2015 года. После спуска на воду будет проводиться достройка, которая должна завершиться в 2020 году.

В конце августа ​предприятие «ОКБМ Африкантов» отчиталось о готовности ядерной силовой установки для «Сибири», включающей в себя два реактора РИТМ-200. Мощность каждого — 55 МВт.

Водоизмещение ледокола составляет 33 540 т, его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Экипаж судна — 74 человека.

Судно сможет развивать скорость 22 узла по открытой воде.

Ледокол рассчитан на преодоление океанских и речных льдов толщиной до 2,9 м, сочетая в себе качества двух классов подобных судов — речного и морского.

Головное судно проекта 22220 — спущенный на воду в 2016 году ледокол «Арктика» — должно вступить в строй в июне 2019 года.

Окончательные сроки для сдачи судов проекта 22220 были установлены в июле 2017 года президентом Владимиром Путиным, после того как ранее установленные были сорваны.