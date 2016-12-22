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Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь». Фоторепортаж
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Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь». Фоторепортаж
Общество, 17:48
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Спуск на воду атомного ледокола «Сибирь». Фоторепортаж
22 сентября 2017 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду корпус мощнейшего в мире атомного ледокола «Сибирь». О том, как происходило это событие, — в фоторепортаже РБК
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Ледокол «Сибирь» является серийным судном проекта ​22220. Он был заложен в мае 2015 года. После спуска на воду будет проводиться достройка, которая должна завершиться в 2020 году.
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
В конце августа ​предприятие «ОКБМ Африкантов» отчиталось о готовности ядерной силовой установки для «Сибири», включающей в себя два реактора РИТМ-200. Мощность каждого — 55 МВт.
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Водоизмещение ледокола составляет 33 540 т, его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Экипаж судна — 74 человека.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Судно сможет развивать скорость 22 узла по открытой воде.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Ледокол рассчитан на преодоление океанских и речных льдов толщиной до 2,9 м, сочетая в себе качества двух классов подобных судов — речного и морского.
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»
Головное судно проекта 22220 — спущенный на воду в 2016 году ледокол «Арктика» — должно вступить в строй в июне 2019 года.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Окончательные сроки для сдачи судов проекта 22220 были установлены в июле 2017 года президентом Владимиром Путиным, после того как ранее установленные были сорваны.
Фото: Ольга Мальцева / AFP
Срок эксплуатации реакторов серии составляет 40 лет.
Теги: мультимедиа , ледоколы , «Сибирь»
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