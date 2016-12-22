В Петербурге спустили на воду мощнейший в мире ледокол

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду корпус мощнейшего в мире атомного ледокола «Сибирь» проекта ​22220. Об этом сообщает «РИА Новости».

В торжественной церемонии приняли участие полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, а также председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Она разбила бутылку шампанского о корпус ледокола.

Ранее сообщалось, что в конце августа предприятие«ОКБМ Африкантов» отчиталось о готовности ядерной силовой установки для «Сибири». На судне будут установлены два реактора РИТМ-200. Мощность каждого — 55 МВт. Перезагрузка топлива в них должна проводиться раз в 7-10 лет. Срок эксплуатации реакторов составляет 40 лет.

Ледокол «Сибирь» является серийным судном проекта ​22220. Он был заложен в мае 2015 года. После спуска на воду будет проводиться достройка, которая должна завершиться в 2020 году. Его водоизмещение составляет 33 540 т, длина — 173,3 м, ширина — 34 м. Судно должно нести экипаж в 74 человека. Оно может развивать скорость в 22 узла по чистой воде. Ледокол рассчитан на преодоление как океанских, так и речных льдов толщиной до 2,9 м. Таким образом, он сочетает в себе качества двух классов подобных судов — речной и морской.

Головное судно проекта — спущенный на воду в 2016 году ледокол «Арктика» — должно вступить в строй в июне 2019 года. Данные сроки для судов проекта были установлены в июле президентом Владимиром Путиным после того, как ранее установленные были сорваны. Ответственность за это могут понести «Росатом» и ОСК. Третье судно — ледокол «Урал» — заложен в июле 2016 года и, согласно новым планам, вступит в строй в 2022 году.