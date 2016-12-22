Антикоррупционный митинг у Верховной рады в Киеве

17 октября около здания Верховной рады в Киеве состоялась акция протеста. Оно организовано в том числе партией бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Собравшиеся требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство.

Что происходит в Киеве — в фотогалерее РБК.