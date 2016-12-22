Антикоррупционный митинг у Верховной рады в Киеве. Фотогалерея
Политика, 16:38
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Антикоррупционный митинг у Верховной рады в Киеве
17 октября около здания Верховной рады в Киеве состоялась акция протеста. Оно организовано в том числе партией бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Собравшиеся требуют отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство.
Что происходит в Киеве — в фотогалерее РБК.
У здания Верховной рады в Киеве собрлось около 5 тыс. человек
Собравшиеся с флагами партий «Движение новых сил», «Батькивщина», «Общественная позиция» требуют отмены положения о депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и поправок в избирательное законодательство.
По данным ТАСС, протестующие заблокировали выходы из здания Верховной рады
Президент Украины уступил требованиям протестующих и внес в Раду законопроект о снятии неприкосновенности с депутатов. Но только с 2020 года.
Одним из организаторов акции стал бывший губернатор Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили
Порошенко призвал сторонников Саакашвили обеспечить мирный характер акции
Кроме акции протеста в Киеве подобные мероприятия проходят в разных городах Украины
Несмотря на слухи о возможных провокациях, акция проходит мирно