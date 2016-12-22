Порошенко напомнил демонстрантам в Киеве об убитых при штурме Рады

Глава украинского государства призвал сторонников Михаила Саакашвили, проводящих акцию протеста у Верховной рады в Киеве, обеспечить ее мирный характер. Он напомнил о жертвах при попытке штурма Рады в 2015 году

Петр Порошенко (Фото: Лазаренко Николай / Украинское фото)

Президент Украины Петр Порошенко заявил об уважении права граждан на мирный протест и призвал участников проходящей в центре Киева акции не повторить трагических событий 2015 года.

«Я с пониманием отношусь к акции и с уважением к ее участникам. Я требую обеспечить мирный характер акции… Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события 31 августа 2015 года, которые привели к гибели четырех нацгвардейцев», — цитирует телеканал «112 Украина» слова Порошенко на​ встрече с президентом Мальты в Киеве.

Президент призвал правоохранителей и участников акции ответственно отнестись к обеспечению безопасности.

На вторник, 17 октября, в центре Киева была запланирована манифестация протеста оппозиционных сил с требованием масштабной политической реформы. Среди организаторов — «Движение новых сил» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, партия «Самопомощь» и объединение «Свобода». С самого утра правительственный квартал в столице был блокирован спецподразделениями правоохранительных органов.

На митинге у Верховной рады собралось, по разным оценкам, от двух до шести тысяч человек, здание в несколько шеренг оцепили сотрудники спецподразделений. На митинге выступил Михаил Саакашвили, который заявил, что «пока есть Порошенко, нет прогресса, нет борьбы с коррупцией, пока есть Порошенко, будет нищета! Пока есть Порошенко, будет эмиграция». «Если не будет никаких решений на благо народа, Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своей должности. У него еще есть время! Это не мой ультиматум, это мой совет», — заявил Саакашвили. ​

Одно из главных требований протестующих — снять неприкосновенность с депутатов парламента и создать антикоррупционные суды. В этот же день Порошенко внес в Раду законопроект об изменении статьи 80 Конституции Украины и изъятии из нее положения о неприкосновенности депутатов. Однако этот законопроект вызвал критику со стороны политических противников президента. В нем определено, что депутаты лишатся неприкосновенности с 2020 года. По словам главы фракции «Самопомощь» Олега Березюка, «на самом деле индульгенция, как сказали коллеги, тем, кто обворовывает государство. Это бессмысленно. Это насмешка над людьми, которые за это переживают 20 лет». (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что неприкосновенность нужно снимать немедленно. «Я считаю, что то, что президент сейчас пытается всучить Верховной раде и обществу, — закон о снятии неприкосновенности депутатов в 2020 году — это еще раз говорит о том, что никто не хочет эту неприкосновенность снимать», — заявила она.

31 августа 2015 года митинг, проходивший у стен Верховной рады в связи с принятием поправок в Конституцию о децентрализации, перерос в штурм здания. Тогда пострадало более 150 человек, в ходе беспорядков в сторону правоохранителей была брошена граната, в результате погибли четыре сотрудника Национальной гвардии.

