Порошенко предложил Раде отменить депутатскую неприкосновенность

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию Украины в части неприкосновенности депутатов парламента. Законопроект под номером 7203 размещен на сайте парламента.

Изменения предлагается внести в ст. 80 Конституции Украины, но текст документа не опубликован на парламентском сайте. Согласно этой статье депутатам Рады гарантируется депутатская неприкосновенность. Они не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах (кроме ответственности за оскорбление и клевету), их не могут без согласия парламента привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать.

В пояснительной записке (.pdf) к проекту закона говорится, что он должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Во вторник, 17 октября, возле Верховной рады должна пройти политическая акция. Об этом сообщает телеканал «112 Украина». Участники акции собираются потребовать от властей Украины принятия законов, ограничивающих депутатскую неприкосновенность, введения новых правил выборов в Раду и создания антикоррупционного суда. Среди организаторов акции в том числе заявлены: «Движение новых сил» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, «Самопомощь», ВО «Свобода». По оценкам корреспондента телеканала, около 500 человек Национальной гвардии, а также сотрудники полиции Украины перекрыли правительственный квартал в центре Киева.

В сентябре незаконно пересекший украинскую границу Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что присоединится к инициативе гражданских активистов в Киеве 17 октября с тремя требованиями: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. Ранее Порошенко призвал снять депутатскую неприкосновенность для народных депутатов Рады следующего созыва.

Верховная рада 21 июля зарегистрировала законопроект №6773, позволяющий привлекать депутатов к ответственности, задерживать и арестовывать. Он размещен на сайте парламента.