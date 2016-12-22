Акция оппозиции на Тверской улице в Москве. Фотогалерея

Днем 12 июня в Москве на Тверской улице прошла несогласованная акция, организованная сторонниками Алексея Навального и Фондом борьбы с коррупцией. Накануне Навальный объявил о том, что согласованное мэрией мероприятие на проспекте Сахарова отменяется, и пригласил своих сторонников «мирно прогуляться» по Тверской улице, где 12 июня также был запланирован фестиваль «Времена и эпохи. Собрание», посвященный празднованию «Дню России». Московская мэрия объявила акцию «несогласованной» и предупредила, что полиция будет задерживать людей с плакатами, а также тех, кто будет выкрикивать лозунги.