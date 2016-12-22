Навальный отменил согласованную акцию и позвал на «гуляния» на Тверской

Алексей Навальный отменил акцию на проспекте Сахарова, которая была санкционирована властями. Он призвал «мирно» провести мероприятие на Тверской, в полиции пока не прокомментировали заявление политика.

Оппозиционный политик Алексей Навальный отказался от проведения антикоррупционного митинга на проспекте Сахарова. Об этом он сообщил в своем блоге. Навальный объяснил свое решение тем, что «власти» «запрещают любым подрядчикам ставить нам сцену и звук».

По его словам, подрядчики либо отказываются сразу, как узнают где нужно установить аппаратуру, либо соглашаются, но «затем думают и отказываются». В пример Навальный приводит запись разговора с одним из подрядчиков, который утром согласился установить аппаратуру, но вечером отказался, объяснив отказ «запретом на данное мероприятие в данной геолокации».

12 июня Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд будет перекрыта для автомобилей в связи с проведением фестиваля «Времена и эпохи. Собрание».

В митинге против коррупции на Сахарова планировала принять участие «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, проведя акцию «Бессменный полк». Представитель организации Мария Галицкая рассказала РБК, что акция «Открытой России» начнется на проспекте Сахарова. «Мы сейчас обсуждаем это. Пока планируем собираться в 12:45 на Сахарова, где планировали изначально. И дальше по обстоятельствам. Если будет народ на Сахарова и без организаторов будут пускать, то пройдемся своим «Бессменным полком». Если нет, то оставляем плакаты и идем гулять на Тверскую», — пояснила она.

Переносить акцию на Тверскую отказались и организаторы колонны против реновации в Москве. По словам Юлии Галяминой, организаторы «приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13.30-14.00».

​Антикоррупционный митинг на проспекте Сахарова был согласован со столичными властями и должен был состояться в понедельник, 12 июня, в 14:00. Участие в несанкционированной акции подпадает под статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, если на мероприятии создаются помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 10-ти до 20-ти тыс. руб., или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве не ответили на звонок РБК. Ранее МВД комментировало проведение согласованной акции на проспекте Сахарова. В полиции заявляли о «поступающей информации о возможных провокациях при проведении этого мероприятия», призывая к соблюдению закона.

Полиция «будет жестко реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и защиты граждан»., говорилось в сообщении ведомства.

Позднее руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников прокомментировал решение Навального. «Они получили прокурорское предупреждение, все их выходы в неположенном месте будут несанкционированными. Это очередные провокации», — приводит «РИА Новости» слова Черникова.

26 марта на Тверской прошла несогласованная акция против коррупции, организованная Навальным после выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон». В митинге приняли участие до 25 тыс. человек (по версии МВД, 8 тыс.). Во время протестной акции были задержаны 1030 человек.

После митинга Следственный комитет возбудил уголовные дела по трем статьям УК РФ: ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 213 (хулиганство) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Были арестованы шесть человек, двое из которых осуждены на восемь месяцев и 1,5 года колонии соответственно