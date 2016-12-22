Новые старые главы: итоги губернаторских выборов

Александр Бречалов. Удмуртская республика

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Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: до апреля 2016 года занимал пост секретаря Общественной палаты, затем был назначен врио главы Удмуртии.

Занимавший до Бречалова губернаторское кресло Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки — около 139 млн руб. от компаний, которые строили мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки. Путин снял его с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» и предложил возглавить регион Бречалову.

Цитата: «Я не ставлю себе горизонт за пять лет сделать это и потом куда-то дальше. У меня нет вообще такой мысли. Многие спрашивают: «У вас же точно это пересидеть». Всё, что у меня есть сейчас, я ставлю в Удмуртию».