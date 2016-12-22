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Новые старые главы: итоги губернаторских выборов
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Новые старые главы: итоги губернаторских выборов
Политика, 18:21
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Новые старые главы: итоги губернаторских выборов

Единый день голосования прошел в 82 из 85 субъектов России. В 16 из них выбирали глав регионов. К 10:00 (мск) никакой интриги в предварительных результатах голосования не было: посты заняли либо бывшие главы, либо те, кто были назначены врио.

​Новые губернаторы — в обзоре РБК.

Александр Бречалов. Удмуртская республика
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Результаты: 78,16%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: до апреля 2016 года занимал пост секретаря Общественной палаты, затем был назначен врио главы Удмуртии.

Занимавший до Бречалова губернаторское кресло Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки — около 139 млн руб. от компаний, которые строили мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки. Путин снял его с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» и предложил возглавить регион Бречалову.

Цитата: «Я не ставлю себе горизонт за пять лет сделать это и потом куда-то дальше. У меня нет вообще такой мысли. Многие спрашивают: «У вас же точно это пересидеть». Всё, что у меня есть сейчас, я ставлю в Удмуртию».

Евгений Савченко, Белгородская область
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Результаты: 69,29%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: возглавляет Белгородскую область 23 года

Савченко стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге выживаемости от «Петербургской политики» и «Минченко Консалтинг». Однако в этом году он покинул ряды «отличников» — его рейтинг был снижен до 4, что не помешало губернатору-долгожителю переизбраться.

О своем намерении пойти на выборы в пятый раз Савченко объявил в апреле 2017 года, попросив разрешение у Путина. Президент намерение поддержал.

Цитата: «100% быть не должно. 100% — это страшно. Тут уже надо задуматься, почему тебя так любят. И поддерживать стопроцентный рейтинг, знаете, как приходится?.. Идеальный рейтинг — 50%».

Сергей Жвачкин, Томская область
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

Результаты: 60,58%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: возглавляет Томскую область с 2012 года. До этого работал гендиректором «Томскгаза», президентом «Востокгазпрома» и гендиректором «Кубаньгазпрома». Является президентом ФК «Томь».

В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы» (есть у РБК) эксперты оценили шансы Жвачкина на переизбрание как высокие. Путин на встрече с ним в феврале 2017 года отмечал, что команда губернатора «демонстрирует работоспособность, желание работать и умение».

Цитата: «Вы знаете, иной раз судьба закручивается круче, чем в романах и детективах. Когда ты сидишь дома с женой, и раздается звонок: тебе говорят, что с тобой хочет поговорить президент Российской федерации и вызывает тебя к телефону».

Владимир Волков, Республика Мордовия
Владимир Волков и французский актер Жерар Депардье, которому было предоставлено российское гражданство, во время посещения Пугачевского форта
(Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Результаты: 89,17%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: возглавляет республику с 2012 года. До этого в течение 17 лет был председателем правительства республики.

В докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы глав регионов в 2017 году: сценарии кампаний и прогнозы» (есть у РБК) положение Волкова на посту было названо устойчивым. В громкие истории губернатор и правда не попадал.

Андрей Никитин, Новгородская область
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Результаты: 67,99%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: до февраля 2017 года возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), пока не был назначен Путиным исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

Никитин пополнил ряды так называемых губернаторов-варягов. С Новгородской областью его ничего не связывало, до работы в АСИ он был генеральный директором ООО «Торговый дом «Стеклонит», а ранее — директором по развитию инвесткомпании «Нефтегазинвест».

Цитата: «Я вырос в относительно маленьком городе в Челябинской области. И могу сказать, что нужна перспектива — люди должны понимать, куда идет регион, каким его видит руководство, что планирует. И когда перспектива есть, они начинают относиться к своей жизни по-другому. Самое главное сейчас — сформировать перспективу для жителей региона».

Антон Алиханов, Калининградская область
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Результаты: 81,06%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: работал ведущим советником в Министерстве юстиции, затем занимал должности заместителя директора и исполняющего обязанности директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга, в сентябре 2015 года был назначен заместителем председателя правительства Калининградской области, курировал промышленность и сельское хозяйство.

6 октября 2016 года указом президента Алиханов был назначен врио губернатора Калининградской области. Он сменил на этом посту Евгения Зиничева, который подал прошение о переходе на другую работу по семейным обстоятельствам. На момент назначения Алиханов стал самым молодым российским губернатором.

Цитата: «Не планировал стать губернатором, так получилось».

Артур Парфенчиков, Республика Карелия
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Результаты: 61,34%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: возглавлял Федеральную службу судебных приставов с 2008 года, пока в феврале 2017 года не был назначен врио главы республики.

Парфенчиков — однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева. Опрошенные РБК эксперты в назначении его на пост увидели рост влияния премьер-министра.

Цитата: «Задача любого руководителя, на мой взгляд, — умение вникать в детали. Все-таки у меня достаточно большой опыт по линии исполнительного производства. Система ФССП сложная, уровень ответственности — вся страна. Если не оперировать деталями, будешь скользить только по поверхности».

Алексей Цыденов, Республика Бурятия
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Результаты: 87,43%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: занимал пост заместителя министра транспорта Российской Федерации, пока в феврале 2017 года не был назначен врио главы республики.​

Цитата: «Я в Москве работал весьма напряженно, здесь, в Бурятии, тоже сразу включился по полной программе. Получается, раньше было непросто и сейчас легче не стало. Но это нормально, не жалуюсь».

Максим Решетников, Пермский край
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Результаты: 82,06%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: занимал должность начальника московского департамента экономической политики, пока в феврале 2017 года не был назначен врио главы республики.​

В 2009 году Решетников вошел в первую сотню резерва управленческих кадров, находящихся под патронатом тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Работал в Минрегионе, где познакомился с Сергеем Собяниным. Когда тот стал мэром Москвы, Решетников начал работу под началом его заместителя Анастасии Раковой. В 2012 году был назначен главой городского департамента экономической политики.
Тогда же, в 2012 году, Решетников занял второе место в списке самых богатых чиновников мэрии Москвы. Согласно декларации, за 2011 год он заработал около 6 млн руб.

Назначая Решетникова врио губернатора в феврале, президент заметил, что московский чиновник — «урожденный пермяк». «Вы связь со своей малой родиной всегда сохраняли и ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата губернатора», — отметил президент.

Цитата: «Мне интересны сложные цепочки, влияние внешних факторов, потому что жизнь постоянно что-то подкидывает. Интересно решать большие масштабные задачи».

Александр Евстифеев, Республика Марий Эл
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Результаты: 88,27%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: возглавлял подмосковный Арбитражный суд, пока в феврале 2017 года не был назначен врио руководителя республики.​

На должности он сменил одного из самых неоднозначных российских губернаторов Леонида Маркелова, сейчас тот находится под следствием, его подозревают в получении взятки от руководства Акашевской птицефабрики в размере 235 млн руб.

Евстифеев давно знаком с первым замруководителя администрации президента, куратором внутренней политики Сергеем Кириенко. До работы в Арбитражном суде он был членом Совета Федерации, где занимал должность председателя комитета по правовым и судебным вопросам, а до этого работал в ПФО — с июня 2000 года по январь 2002-го — заместителем полпреда, которым тогда был Кириенко.

Цитата: «Я понимал, что [в республике], мягко говоря, есть проблемы. Но я не предполагал их комплексность и глубину. Чем больше я погружался в изучение этих проблем, тем меньше оставалось радости от предмета познания».

Валерий Радаев, Саратовская область
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Результаты: 74,62%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: возглавляет регион с 2012 года.

11 сентября объявил об отставке мэра Саратова Валерия Сараева. По его словам, к главе города «были вопросы» по организации выборов.

Цитата: «Мы — тоже столичный город, но Саратов».

Евгений Куйвашев, Свердловская область
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Результаты: 62,16%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: возглавляет область с 2012 года, до этого был полпредом президента в Уральском федеральном округе (2011–2012), мэром Тюмени (2007–2011) и Тобольска (2005–2007).

Цитата: «Я обращаю внимание туда, где есть конструктив. И это любой губернатор так — Куйвашев, Петров, Сидоров, Васечкин — кто угодно. Если люди с ума сходят, делать им нечего, они ходят на митинги и там несут какую-то ересь, у меня никакого желания нет что-то дополнительное дать этой территории».

Николай Любимов, Рязанская область
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Результаты: 80,16%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: депутат Госдумы по территориальной группе Калужской, Брянской, Тульской и Смоленской областей, мэр Калуги. Был назначен врио губернатора в феврале 2017 года.

Цитата: «Я себя в политике никогда не представлял. Все мои должности были для меня неожиданными, но всегда предполагали интересную и сложную работу. И я соглашался».

Игорь Васильев, Кировская область
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Результаты: 64,03%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: с 2014 года возглавлял Росреестр, в июле 2016 года был назначен врио губернатора Кировской области, заменив на этом посту арестованного по обвинению во взятке Никиту Белых.

Васильев проходил службу в КГБ, в одном управлении с Владимиром Путиным.

Дмитрий Овсянников, Севастополь
Фото: Василий Батанов / РИА НовостиГлава Мордовии Владимир Волков (справа) и французский актер Жерар Депардье, которому было предоставлено российское гражданство, во время посещения Пугачевского форта. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Результаты: 71,05%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2016 года, когда его предшественник Сергей Меняйло получил должность полпреда в Сибирском федеральном округе. До этого был заместителем министра промышленности и торговли России, директором департамента региональной промышленной политики Минпромторга.

Дмитрий Миронов, Ярославская область
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Результаты: 79,32%

Партия: «Единая Россия»

Прежняя должность: до июля 2016 года занимал пост заместителя министра внутренних дел. С 1990 года по 2013 год служил в КГБ и органах государственной охраны. В феврале 2014 года он был назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД. С мая 2014 года по декабрь 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК), куда пришел на фоне скандала
в ведомстве: руководители подразделения генералы Денис Сугробов и Борис Колесников стали фигурантами уголовного дела.
 

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Единый день голосования
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