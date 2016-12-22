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Мэр Саратова ушел в отставку из-за «вопросов» к организации выборов
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Мэр Саратова ушел в отставку из-за «вопросов» к организации выборов
Политика, 13:10
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Мэр Саратова ушел в отставку из-за «вопросов» к организации выборов
Глава Саратова ушел в отставку после единого дня голосования. По словам врио губернатора Валерия Радаева, победившего на выборах 10 сентября, к организации кампании в городе «были вопросы»
Валерий Сараев (Фото: saratovmer.ru)

Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев заявил об отставке мэра Саратова Валерия Сараева. Чиновник уточнил, что к главе города «были вопросы» по организации выборов.

«У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку», — цитирует Радаева сайт Saratovnews. «Валерий Николаевич посчитал, что к нему есть претензии, и принял такое решение», — приводит слова чиновника сайт СарБК.

Как сообщает ТАСС, причиной отставки Сараева стали нарушения на выборах. Агентство приводит слова Радаева об этом. «В связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября, глава города Саратова принял решение уйти в отставку. Валерий Сараев посчитал, что тут есть часть его вины, поэтому ушел в отставку. Его обязанности будет исполнять заместитель, согласно должностной инструкции», — подчеркнул врио губернатора.

В пресс-службе губернатора области РБК подтвердили, что Сараев ушел в отставку. «Да, действительно так», — сообщили в пресс-службе, но отказались комментировать причины.

И.о. заместителя главы администрации Саратова Михаил Данилов рассказал РБК, что узнал об отставке главы города из СМИ. «Пока не могу не подтвердить, ни опровергнуть вам эту информацию. Сегодня в 15 часов в администрации Саратова намечено совещание, и его рабочая повестка не обозначена. Возможно, после него будет какая-то информация», — пояснил он.

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​В единый день голосования в Саратовской области проходили выборы губернатора, депутатов областной Думы и выборы в органы местного самоуправления.

На выборах главы региона, по предварительным данным, с результатом в 74,62% победил Радаев, член партии «Единая Россия».

Эта же партия получила большинство голосов на выборах в Саратовскую областную думу шестого созыва, набрав 66,84% голосов. За КПРФ проголосовали 14,68%, ЛДПР получила 8,06%. По данным областного избиркома, партию «Справедливая Россия» поддержали 5,75% избирателей, «Коммунистов России» — 2,26%, «Яблоко» — 1,22%.

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Областное МВД отчиталось, что выборы прошли без существенных нарушений. «Грубых нарушений общественного порядка и законодательства, способных повлиять на итоги голосования, не допущено. Безопасность граждан обеспечена. Иные незначительные нарушения зафиксированы, по ним будет принято решение в установленном законом порядке», — говорится в сообщении на сайте ведомства.​

Во время голосования сообщалось о потасовке на одном из участков Саратова между членами избирательной комиссии, о попытке вброса на одном из участков. Глава избиркома Павел Точилкин рассказал в понедельник, что избирательная комиссия Саратовской области зафиксировала 16 жалоб о нарушениях в ходе голосования.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина, Мария Истомина.
Теги: выборы , мэр , Саратов
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