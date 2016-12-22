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С Темзы выдачи нет: кого Лондон отказывался экстрадировать в Россию
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С Темзы выдачи нет: кого Лондон отказывался экстрадировать в Россию
Политика, 17:22
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С Темзы выдачи нет: кого Лондон отказывался экстрадировать в Россию

3 октября власти Великобритании впервые за долгие годы удовлетворили запрос России на выдачу ​россиянина для привлечения к уголовной ответственности на родине. Речь идет о Станиславе Дзгоеве, который был условно осужден судом Иркутска за грабеж, а спустя всего три дня после этого совершил новый и был объявлен в розыск. Дзгоева нашли в Лондоне и запросили его выдачу​.

В Генпрокуратуре надеются, что выдача грабителя станет «переломным шагом» в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании.

Кого и по каким причинам отказывался выдавать Лондон — в обзоре РБК

Юлий Дубов
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

В 2003 году британский суд прекратил дело об экстрадиции в Россию Юлия Дубова — бывшего генерального директора компании «ЛогоВАЗ», партнера Бориса Березовского. Дело было прекращено в связи с тем, что Дубову в Британии было предоставлено политическое убежище.

Генпрокуратура России обвиняла Дубова и Березовского в мошенничестве и требовала их экстрадиции. По версии следствия, руководители «ЛогоВАЗа» в 1994–1995 годах похитили у АО «АвтоВАЗ» 2033 автомобиля на сумму более 60 млрд руб. (до деноминации). ​

Дубов до сих пор живет в Лондоне. До 2017 года находился в базе разыскиваемым Интерполом лиц.

Ахмед Закаев
Фото: Chris Young / PA Photos / AP

13 ноября 2003 года Лондонский магистратский суд отказал России в выдаче эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Российская Генпрокуратура выдвинула против Закаева серию обвинений по 11 статьям УК РФ, среди которых «убийство», «терроризм», «похищение людей» и «участие в вооруженном мятеже». Адвокаты Закаева настаивали, что все они политически мотивированы. В тот же год Закаев получил в Великобритании политическое убежище.

В 2004 году были обнародованы материалы о деятельности международных террористических организаций за 1992–2001 годы, подготовленные по информации Интерпола. В одном из них говорилось, что Закаев входит в состав чеченской группировки, которая имеет непосредственные связи с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). В октябре 2005 года было совершено нападение на Нальчик, которое Закаев назвал их​ «первой массовой атакой». Тогда Россия вновь обратилась в МИД Великобритании с просьбой о выдаче Закаева. Однако МИД отказал российской стороне на основании того, что вопросы экстрадиции в стране решает не правительство, а суд, который не получил от России доказательств причастности Закаева к терроризму.

Экстрадиции Закаева потребовал президент России Владимир Путин, а Генпрокуратура России предъявила ему новое обвинение в возбуждении ненависти и вражды.

Закаев до сих пор живет в Лондоне. В его экстрадиции России было отказано.

Менеджеры ЮКОСа
Александр Темерко
(Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

В марте 2005 года лондонский суд решил не выдавать двух бывших топ-менеджеров ЮКОСа — Наталию Чернышеву и Дмитрия Маруева, которых в России подозревали в мошенничестве и финансовых махинациях. Судья согласился с доводами защиты, что эти обвинения являются политически мотивированными. «Я пришел к выводу, что преследования в отношении Михаила Ходорковского и Наталии Чернышевой инициированы президентом Путиным», — заявил судья Тим Уокмен.

В декабре 2005 года такое же решение было вынесено по запросу о выдаче вице-президента и заместителя председателя правления ЮКОСа Александра Темерко.

Борис Березовский
Фото: Neil Hall / Reuters

Британский суд неоднократно отказывал России в выдаче Бориса Березовского. Один из запросов российские правоохранительные органы отправили в 2006 году, после того как предприниматель выступил на «Эхе Москвы», где заявил, что Владимир Путин нарушает Конституцию. «Сегодня любые насильственные действия со стороны оппозиции будут оправданны. Это относится и к силовому захвату власти: именно над этим я сейчас работаю», — заявил он в эфире. Эти слова Генпрокуратура расценила как призыв к насильственному свержению власти в стране.

Требование об экстрадиции было отклонено. Судья решил, что Березовский не может быть выдан российским властям, так как попросил в Великобритании политического убежища и находится под защитой Женевской конвенции.

Уильям Браудер
Фото: Remy de la Mauviniere / AP
В ноябре 2013 года Великобритания отказала в выдаче основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера российским властям. В том же году он был признан виновным и заочно приговорен к девяти годам тюрьмы по «делу Магнитского». Суд признал, что Сергей Магнитский, юрист фонда Hermitage Capital, реализовал схему, позволившую уклониться от уплаты налогов с 1997 по 2002 год. Ущерб бюджету, по данным следствия, составил более 500 млн руб.
Евгений Королев
Фото: chronograph.livejournal.com

В январе 2017 года Магистратский суд Вестминстера отклонил запрос России об экстрадиции бывшего генерального директора ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Евгения Королева. Как заявила судья, российские следователи были «слишком близки» к основному акционеру «Уралкалия» Дмитрию Мазепину, против которого акционеры ТоАЗа в Ирландии подали иск о возмещении убытков в £1,6 млрд ($2 млрд). Кроме того, как счел суд, заявления российских прокуроров, что к Королеву будет проявлено гуманное отношение, являются «слишком расплывчатыми».

В России Королев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по фактам хищения у «Тольяттиазота» денежных средств на сумму не менее $550 млн с 2008 по 2011 год возбудили в декабре 2012 года.

Георгий Шуппе
Фото: Dominic Lipinski / PA / AP

В августе 2017 года Англия отказалась экстрадировать Георгия Шуппе — бывшего зятя Бориса Березовского. В России Шуппе вместе со своим напарником и бывшим партнером по бизнесу Михаилом Некричем обвиняется в организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева, который в январе 2014 года был найден мертвым в Москве. По версии следствия, Шуппе и Некрич организовали убийство Минеева, чтобы завладеть его бизнесом.

Британский суд счел представленные улики недостаточными для предъявления обвинения и согласился с адвокатами экс-зятя Березовского, которые настаивали на политической ангажированности российского следствия. По словам представителя защиты Шуппе, в России ему никто не может гарантировать справедливое и беспристрастное рассмотрение дела.

Автор: Алексей Гаврилко-Алексеев.
Теги: мультимедиа , Великобритания , Лондон , экстрадиция
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