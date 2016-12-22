С Темзы выдачи нет: кого Лондон отказывался экстрадировать в Россию

3 октября власти Великобритании впервые за долгие годы удовлетворили запрос России на выдачу ​россиянина для привлечения к уголовной ответственности на родине. Речь идет о Станиславе Дзгоеве, который был условно осужден судом Иркутска за грабеж, а спустя всего три дня после этого совершил новый и был объявлен в розыск. Дзгоева нашли в Лондоне и запросили его выдачу​.

В Генпрокуратуре надеются, что выдача грабителя станет «переломным шагом» в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании.

Кого и по каким причинам отказывался выдавать Лондон — в обзоре РБК