Прокуратура заявила о первой за «многие годы» выдаче Лондоном преступника

В Генпрокуратуре выразили надежду на то, что выдача осужденного за грабеж Станислава Дзгоева станет «переломным шагом» в сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании

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Власти Великобритании впервые за много лет удовлетворили запрос о выдаче россиянина для его привлечения к уголовной ответственности за совершенные в России преступления, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В условиях сложившейся в настоящее время сложной международной политической обстановки решение британских властей о выдаче в Россию обвиняемого лица является особо значимым», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 3 октября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Россию из Лондона был доставлен Станислав Дзгоев, ранее осужденный районным судом Иркутска за грабеж и уже через три дня после вынесения приговора (в 2013 году Дзгоев был приговорен к условному сроку) задержанный за совершение аналогичного преступления.

«В июле 2013 года в Иркутске фигурант ограбил случайного прохожего, отняв у него мобильный телефон. Жертва незамедлительно обратилась в полицию, и Дзгоев был задержан по горячим следам. На период следственных действий по новому преступлению обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде. Однако в назначенное время не явился в суд, его объявили в розыск по каналам Интерпола», — пояснила Волк.

Позднее Дзгоев был задержан в Великобритании, и в 2014 году Генпрокуратура запросила Лондон о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за многократное совершение грабежей.

В Генпрокуратуре пояснили, что Дзгоев своего согласия на экстрадицию в Россию не давал, и его выдаче предшествовала «кропотливая работа» совместно с британскими прокурорами и экспертами, в результате которой английские суды трижды подтвердили законность и обоснованность решения. Кроме того, выдачу поддержал и министр внутренних дел Великобритании.

«Надеемся, что данное решение станет прецедентом и переломным шагом в вопросах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации как центрального органа по вопросам выдачи и компетентных органов Великобритании в сфере экстрадиции (в настоящее время на рассмотрении в компетентных органов Великобритании находится более 20 российских запросов)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.