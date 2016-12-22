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Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США
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Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США
Общество, 18:11
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Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США

На ликвидацию последствий ​урагана «Харви» потребуется от $150 млрд до $180 млрд, заявил губернатор штата Техас Грег Эббот. Таким образом, он станет самым затратным в истории США.

Ураганы, нанесшие Америке самый большой ущерб, — в обзоре РБК.
 

Ураган «Катрина. Август, 2005 год. Экономический ущерб — $81,2 млрд
Фото: Robert Galbraith / Reuters

23 августа 2005 года ураган, сформировавшийся недалеко от Багамских островов, задел Флориду, затем прошел по Мексиканскому заливу и обрушился на Луизиану и Миссисипи. Скорость ветра составляла около 280 километров в час. 3 млн человек в штатах Луизиана, Миссисипи, Флорида, Джорджия и Алабама остались без электричества, некоторые — на несколько недель. 28 августа мэр Нового Орлеана объявил обязательную эвакуацию, город покинули 80% жителей. В результате бедствия погибли 1836 человек, а экономический ущерб был оценен в $125 млрд.

Фото: Lee Celano / Reuters

Больше всего пострадал Новый Орлеан. Еще до «Катрины» 65% территории города находилось ниже уровня моря, а в конце августа под водой оказалось 4/5 всей его территории. 204 тыс. домов были разрушены, обвалилось 65 мостов, а 800 тыс. человек лишились жилья. Из-за последствий урагана еще в 2007 году в Новом Орлеане было втрое больше бездомных, чем где-либо в США.

На восстановление города Конгресс выделил $110 млрд. 29 августа было объявлено в США Национальным днем памяти в связи с ураганом «Катрина».

Ураган «Сэнди». Октябрь, 2012 год. Экономический ущерб – $50 млрд
Город Хобокен, Нью-Джерси
(Фото: Charles Sykes / AP)

29 октября 2012 года, затронув Кубу, ураган приблизился к территории США. Все восточное побережье Америки так или иначе пострадало от «Сэнди», однако основной удар пришелся на Нью-Йорк и Нью-Джерси. 29 октября в Нью-Йорке были затоплены улицы, туннели и метро, город оказался обесточен. Наземный транспорт и метро прекратили работу. 

В штате Нью-Джерси прорвало плотину, города Муначи, Литтл-Ферри и Карлстадт были почти полностью затоплены. Из-за стихийного бедствия на Восточном побережье нарушилось железнодорожное сообщение, 15 тыс. авиарейсов были отменены.

Сисайд Хайтс, Нью-Джерси
(Фото: Tom Mihalek / Reuters)
В ходе шторма погибли 73 человека, а экономический ущерб оценили в $50 млрд.

Ураган «Айк». Сентябрь, 2008 год. Экономический ущерб – $13,5 млрд
Кристал Бич, Техас
(Фото: David J. Phillip / AP)

В сентябре 2008 года на Техас обрушился ураган «Айк», до этого ударивший по Кубе. В ходе бедствия погибли 113 человек. Федеральные власти выделили на восстановление инфраструктуры $3,1 млрд.

Башня JP Morgan Chase в Хьюстоне, Техас
(Фото: Carlos Barria / Reuters)

Экономический ущерб от урагана оценили в $13,5 млрд. 

Ураган «Вильма». Октябрь, 2005 год. Экономический ущерб — $11,7 млрд
Форт-Лодердейл, штат Флорида
(Фото: Marc Serota / Reuters)

Циклон сформировался 15 октября в Карибском море, у берегов Ямайки. Порывы ветра достигали скорости 298 км в час. Погибли 62 человека, ущерб оценили в $11,7 млрд.

Гудленд, штат Флорида
(Фото: Joe Skipper / Reuters)

Под ударом урагана оказалась преимущественно южная Флорида. Компания Florida Power and Light сообщила, что 6 млн местных жителей остались без света. Через 20 дней подача электричества была воостановлена, но еще в течении двух месяцев в южной Флориде не работали интернет, кабельное телевидение и сотовая связь. «Вильма» стала самым убыточным ураганом для Флориды со времен «Эндрю» в 1992 году.

Ураган «Эндрю». Августа, 1992 года. Экономический ущерб - $26,5 млрд (в ценах 1992 года)
Флорида Сити, штат Флорида
(Фото: AP)

Циклон сформировался на востоке Атлантического океана 16 августа и через восемь дней приблизился к территории США. Скорость ветра достигала 270 километров в час. Ураган «Эндрю» уничтожил 63 тыс. зданий. 230 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. 

Ущерб от урагана составил $26,5 млрд (около $44 млрд в ценах 2010 года). 26 августа шторм обрушился на нефтяные платформы в Мексиканском заливе, потери нефтяников составили $500 млн. 

Флорида Сити, штат Флорида
(Фото: Alfredo Lee / AP)

После урагана «Эндрю» местные власти изменили нормы строительства жилых домов, которые должны были позволить лучше перенести следующий шторм. После ураганов «Катрина» и «Вильма» в 2005 власти Флориды заявили, что «строительный кодекс штата работает как надо».

При участии: Артем Кавалерян.
Теги: мультимедиа , Фотогалерея , фоторепортаж
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