Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США

На ликвидацию последствий урагана «Харви» потребуется от $150 млрд до $180 млрд, заявил губернатор штата Техас Грег Эббот. Таким образом, он станет самым затратным в истории США.
Ураганы, нанесшие Америке самый большой ущерб, — в обзоре РБК.
23 августа 2005 года ураган, сформировавшийся недалеко от Багамских островов, задел Флориду, затем прошел по Мексиканскому заливу и обрушился на Луизиану и Миссисипи. Скорость ветра составляла около 280 километров в час. 3 млн человек в штатах Луизиана, Миссисипи, Флорида, Джорджия и Алабама остались без электричества, некоторые — на несколько недель. 28 августа мэр Нового Орлеана объявил обязательную эвакуацию, город покинули 80% жителей. В результате бедствия погибли 1836 человек, а экономический ущерб был оценен в $125 млрд.
Больше всего пострадал Новый Орлеан. Еще до «Катрины» 65% территории города находилось ниже уровня моря, а в конце августа под водой оказалось 4/5 всей его территории. 204 тыс. домов были разрушены, обвалилось 65 мостов, а 800 тыс. человек лишились жилья. Из-за последствий урагана еще в 2007 году в Новом Орлеане было втрое больше бездомных, чем где-либо в США.
На восстановление города Конгресс выделил $110 млрд. 29 августа было объявлено в США Национальным днем памяти в связи с ураганом «Катрина».
29 октября 2012 года, затронув Кубу, ураган приблизился к территории США. Все восточное побережье Америки так или иначе пострадало от «Сэнди», однако основной удар пришелся на Нью-Йорк и Нью-Джерси. 29 октября в Нью-Йорке были затоплены улицы, туннели и метро, город оказался обесточен. Наземный транспорт и метро прекратили работу.
В штате Нью-Джерси прорвало плотину, города Муначи, Литтл-Ферри и Карлстадт были почти полностью затоплены. Из-за стихийного бедствия на Восточном побережье нарушилось железнодорожное сообщение, 15 тыс. авиарейсов были отменены.
В сентябре 2008 года на Техас обрушился ураган «Айк», до этого ударивший по Кубе. В ходе бедствия погибли 113 человек. Федеральные власти выделили на восстановление инфраструктуры $3,1 млрд.
Экономический ущерб от урагана оценили в $13,5 млрд.
Циклон сформировался 15 октября в Карибском море, у берегов Ямайки. Порывы ветра достигали скорости 298 км в час. Погибли 62 человека, ущерб оценили в $11,7 млрд.
Под ударом урагана оказалась преимущественно южная Флорида. Компания Florida Power and Light сообщила, что 6 млн местных жителей остались без света. Через 20 дней подача электричества была воостановлена, но еще в течении двух месяцев в южной Флориде не работали интернет, кабельное телевидение и сотовая связь. «Вильма» стала самым убыточным ураганом для Флориды со времен «Эндрю» в 1992 году.
Циклон сформировался на востоке Атлантического океана 16 августа и через восемь дней приблизился к территории США. Скорость ветра достигала 270 километров в час. Ураган «Эндрю» уничтожил 63 тыс. зданий. 230 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Ущерб от урагана составил $26,5 млрд (около $44 млрд в ценах 2010 года). 26 августа шторм обрушился на нефтяные платформы в Мексиканском заливе, потери нефтяников составили $500 млн.
После урагана «Эндрю» местные власти изменили нормы строительства жилых домов, которые должны были позволить лучше перенести следующий шторм. После ураганов «Катрина» и «Вильма» в 2005 власти Флориды заявили, что «строительный кодекс штата работает как надо».