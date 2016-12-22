Деньги на ветер: самые дорогие ураганы в истории США

Больше всего пострадал Новый Орлеан. Еще до «Катрины» 65% территории города находилось ниже уровня моря, а в конце августа под водой оказалось 4/5 всей его территории. 204 тыс. домов были разрушены, обвалилось 65 мостов, а 800 тыс. человек лишились жилья. Из-за последствий урагана еще в 2007 году в Новом Орлеане было втрое больше бездомных, чем где-либо в США.

На восстановление города Конгресс выделил $110 млрд. 29 августа было объявлено в США Национальным днем памяти в связи с ураганом «Катрина».