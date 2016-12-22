После хайпа: о каких рисках умалчивают адепты криптовалют

Фанаты новой криптоэкономики хотят обойтись без централизованного регулирования. Но надзор необходим, так как является базисом рыночных отношений, ведь рынок стоит на трех китах: кредитор, заемщик и арбитр

Тема децентрализованной эмиссии ценных бумаг и перехода на совершенно иной уровень транспарентности финансовых транзакций сейчас в центре внимания по всему миру. И самое главное, что в этот лихорадочный водоворот вокруг криптовалют и ICO оказались вовлечены тысячи простых обывателей, которые не могут полностью оценить все риски вложений в такие инструменты.

Сразу следует оговориться, что наш банк не пытается претендовать на роль технологического лидера. Здесь достаточно солидных игроков. Однако мы всегда стараемся отслеживать все тенденции мира финансов и учитывать их возможное влияние на конкуренцию кредитных институтов России. В своей статье я попробую кратко охарактеризовать наше отношение к данному вопросу.

Невыученные уроки

После интернет-лихорадки вокруг доткомов в начале 2000-х на инвестиционном рынке долго не было идей для быстрых заработков такого уровня. Но с 2016 года этот вакуум был закрыт распространением цифровых валют, функционирующих на базе распределенного реестра (blockchain), — Bitcoin, Ethereum, Ripple и пр. Здравая идея уйти от центрального регулирования эмиссии, упростить и снизить стоимость платежей нашла свое продолжение в различных производных криптопродуктах.

Высокотехнологичные компании в начальной стадии своего развития не имеют возможности публично привлекать капитал. Для получения инвестиционных вливаний они, как правило, используют частные контакты с одним или группой венчурных инвесторов, работают с институтом инкубаторов. При этом классические публичные размещения для этих компаний недоступны по целому комплексу причин. Так что идея упростить имеющийся стандарт публичного размещения (IPO) для высокотехнологичных компаний понятна.

Но именно уровень раскрытия информации об эмитенте и оценка его состоятельности со стороны третьих лиц (аудиторы, рейтинговые агентства, инвестбанки и пр.) и является тем самым маяком, который позволяет широкому кругу инвесторов вовремя узнать о рисках, связанных с предстоящей инвестицией. Более того, неквалифицированные инвесторы, как правило, не имеют возможности самостоятельно совершать операции с данными инструментами и передают свои портфели в управление профессиональным консультантам.

Цифровые суррогаты

Все это абсолютно не релевантно, когда речь заходит об инвестициях в цифровые суррогаты (токены, коины) размещаемые через ICO. Есть целый ряд фундаментальных вопросов, на которые не могут или не хотят отвечать потенциальным инвесторам главные промоутеры и евангелисты «криптоэкономики»:

— Детализация работы механизма конвертации токенов в нечто материальное (товары, права собственности, акции и пр.) в привязке к четким срокам. Что делать, если эта конвертация не происходит?

— Каков полный перечень рисков инвестора? Почему Whitepaper (приблизительный аналог проспекта эмиссии для ICO) не содержит финансовую модель и оценку стоимости компании?

— Каков материальный уровень ответственности привлекающих инвестиции предпринимателей и кто является легитимным, уполномоченным надзорным институтом, следящим за соблюдением прав инвесторов и обязанностей эмитентов криптоактивов?

— Какими исходными документами подтверждаются права на полученные суррогаты и какова перспектива судебных разбирательств на базе таких документов? Если это записи на электронных кошельках, то какова реальная состоятельность таких цифровых аккаунтов? Что делать, если запись исчезнет, например в результате хакерской атаки?

— Где и как можно легально проводить арбитраж сделок в случае претензий от участников этих сделок, будучи уверенным в должной юридической силе вынесенных решений?

И в целом нужен критический взгляд на карту рисков всей инфраструктуры: частные майнеры, подтверждающие проводки, вновь образованные биржевые площадки, электронные кошельки.

При этом также следует помнить, что прямой конверсии токенов в фиатные деньги не предусмотрено. Таким образом, любой инвестор в токены также подвержен курсовому риску криптовалюты, связанной с конкретным ICO, а с учетом высочайшей степени волатильности всех ведущих цифровых валют и высокой стоимости их конверсии в фиатные деньги (до 7%, а иногда и более от суммы обмена) риски возрастают многократно.

Всех в стойло?

Встает закономерный вопрос о возможности регулирования публичных привлечений высокотехнологичных компаний. Или же просто стоит ввести полный запрет на их проведение вне признанного стандарта? Так, например, недавно американский SEC приравнял ICO к стандартам IPO, а Китай с 30 сентября 2017 года ввел полный запрет на функционирование криптовалютных биржевых площадок. По тому же пути пошла Южная Корея: 29 сентября комиссия по финансовым услугам страны объявила о запрете всех форм размещения токенов (ICO).

Для многочисленных фанатов новой цифровой экономики чужда сама идея классического централизованного регулирования. Но централизация надзора неизбежна, так как является базисом рыночных товарно-денежных отношений. Рынок стоит на трех китах: кредитор, заемщик и арбитр. У любого актива должен быть владелец-эмитент, который несет по нему обязательства перед кредитором-инвестором, а заверять их двусторонние отношения должен арбитр-регулятор. И когда дело дойдет до крупных убытков, обязательно возникнут две фигуры: тот, кто отдал деньги, и тот, кто их получил, а потом потерял или украл. И если не появится третьей стороны, которая бы выступила арбитром, нас ждут старая добрая анархия и «Дикий Запад», а этого, надеюсь, не хочет никто.

Правильное регулирование

Перспективы все-таки есть, и определять правила игры можно и нужно, так как избыточный консерватизм большинства основных мировых регуляторов создает прекрасную возможность для России стать глобальным центром активности для компаний сектора высоких технологий. Тот факт, что именно русские и русскоговорящие предприниматели и эксперты составляют немалую часть глобальной криптоиндустрии, вселяет надежду, что наша страна и наша экономика смогут стать главными бенефициарами этого процесса! Наша страна при должном уровне законодательного и регуляторного процесса может создать собственные биржи криптоактивов и стать центром формирования экспертизы, которая определенно будет востребована по всему миру.

Кроме того, основная суть цифровых валют на базе распределенного реестра — независимость их движения по всему миру. Это, в свою очередь, может помочь России в привлечении капитала в период санкций. Однако при этом не стоит забывать о том, что другая крайность свободы передвижения и анонимности это создание канала для отмывания денег. Не секрет, что в настоящее время большое количество транзакций с запрещенными категориями товаров и услуг проводится именно с помощью криптовалют. Российские площадки не должны стать «окошком возможности» для проведения нечистых операций. Формулировки по раскрытию информации обо всех участниках рынка цифровых валют являются критическим условием для решения данного вопроса.

Я категорически против доступа к ICO российских неквалифицированных инвесторов. Высокотехнологичные компании крайне сложны для оценки даже профильных участников рынка. Анализ бизнес-модели и калькуляция стоимости на базе будущих денежных потоков требуют глубокого погружения в предмет, и если учесть, что неквалифицированные инвесторы не допущены даже к покупке таких активов, как валютные облигации и акции западных эмитентов, то оценить риски ICO им будет несоизмеримо сложнее.

Другое дело, если речь идет об иностранных инвесторах, на которых ответственность наших регуляторов не распространяется. И здесь уже сейчас мы видим огромный интерес иностранцев к ICO технологических компаний с российскими корнями и российским акционерным капиталом.

Не вызывает сомнений, что полноценное регулирование сектора это лишь вопрос времени. Какую плотину ни строй, бурный поток горной реки все равно ее разрушит. Учитывая успешный опыт государств, исходя из здорового прагматизма, я бы предложил в кратчайшие сроки вернуться к вопросу регулирования этого сектора, привлекая к участию в нормотворчестве всех участников рынка.