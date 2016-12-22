Посольство США предложило россиянам получать визы в других странах

Россияне могут получать визы в США в любой стране мира. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американской дипмиссии в России Марии Олсон, поступившем в РБК.

«Граждане России, как и граждане других стран, могут обращаться за визами в наши посольства и консульства в любой стране мира. Все заявления рассматриваются консульским должностным лицом на индивидуальной основе в соответствии с законодательством США», — заявила Олсон. Она подчеркнула, что закон США «не запрещает» российским гражданам подавать заявления на визу в другой стране.

Посольство США в России 21 августа заявило, что приостановит выдачу виз российским гражданам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах. Такое решение в дипломатическом ведомстве объяснили сокращением числа сотрудников, которое произошло по решению российского МИДа.



В МИДе заявили, что таким образом США хотят «вызвать недовольство» россиян сложностями, которые возникли «якобы из-за сокращения» штата в американских представительствах.

В посольстве США в России сообщали, что приоритет при оформлении визы в Москве будет отдаваться официальным лицам, направляющимся в командировку в ООН, международные организации, офисы которых расположены в США, а также для проведения двусторонних встреч.