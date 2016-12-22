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Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов
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Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов
Санация «Открытия» и Бинбанка, 00:57
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Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов
В результате сделки банк увеличил свою долю до 37% или до $105,3 млн. Целью подобного выкупа, как пояснили в Промсвязьбанке, было снижение процентных расходов от обслуживания дорогих субординированных евробондов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Промсвязьбанк выкупил часть своих субординированных евробондов с погашением в 2019 году. Об этом говорится в сообщении дочерней компании кредитной организации PSB Finance S.A. на сайте Ирландской биржи.

«Компания PSB Finance S.A. объявляет о том, что ОАО «Промсвязьбанк» приобрело на условиях рынка еврооблигации, выпущенные компанией в соответствии с заключительными условиями от 02.11.2012 и окончательными условиями от 19.02.2013 года», — говорится в сообщении.

В результате сделки Промсвязьбанк увеличил свою долю до 37% или до $105,3 млн., пояснили в PSB Finance S.A.

Как рассказали РБК представители кредитной организации, Промсвязьбанк, «располагая адекватным запасом ликвидности, в сентябре выкупал на открытом рынке свои субординированные еврооблигации серии 7 с погашением в ноябре 2019». Целью этого выкупа, по информации пресс-службы, было снижение процентных расходов банка от обслуживания дорогих субординированных евробондов, не включаемых в расчет капитала в связи с амортизацией срока, а также в связи с привлечением нового бессрочного субординированного выпуска в размере $500 млн в июле 2017.

Таким образом, банк выкупил старые бонды, которые после регистрации нового выпуска не влияли на нормативы.

Шишханов выкупил заложенные в Промсвязьбанке акции «РуссНефти»
Бизнес

Поскольку произошла замена старых бондов на новые, общая сумма капитала не изменилась, рассказали в кредитной организации. При этом основной капитал банка, по данным его представителей, увеличился на 17,8 млрд руб. В основной капитал, как уточнили в пресс-службе, «включены ранее выпущенные perpetual». «Мы не планировали оставлять капитале оба размещения, что соответствует стандартным рыночным практикам», — заключили в Промсвязьбанке.

Микаил Шишханов покинет совет директоров «РуссНефти»
Бизнес

Ранее, 28 сентября, стало известно о том, что компания Микаила Шишханова «Регион-Инвест» накануне сообщила, что принадлежащие ей 3,68% «РуссНефти», три серии рублевых облигаций санируемого Бинбанка и бонды «Диджитал Инвест» были переданы по сделке РЕПО в залог Промсвязьбанку. Общая стоимость этих активов составила 14,5 млрд руб.

Эта сделка, как уточнили тогда РБК в Промсвязьбанке, закрылась 28 сентября. Компания «Регион-Инвест» выкупила заложенные активы. В течение 2017 года она уже несколько раз закладывала в РЕПО с Промсвязьбанком эти ценные бумаги.

До этого, 21 сентября, Центробанк объявил о санации Бинбанка. Это процедура, как отметили тогда в ЦБ, будет совершаться через Фонд консолидации банковского сектора.

После начала санации Шишханов, который также является совладельцем кредитной организации, принял решение покинуть совет директоров «РуссНефти» (входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева). По словам источника РБК, близкого к «РуссНефти», подобные действия Шишханов решил предпринять, потому что полностью распродал активы, входящие в группу «Сафмар».

Авторы: Марина Божко, Георгий Перемитин, Евгения Маляренко.
Теги: евробонды , Промсвязьбанк
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