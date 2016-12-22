Оздоровление по-новому: как ЦБ будет спасать банк «Открытие»

ЦБ решился на санацию крупнейшего в России частного банка «ФК Открытие». РБК разобрался в причинах и особенностях санации 8-го по объёму активов банка страны

Фото: ​Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

О санации банка «ФК Открытие», входящего в одноименную финансовую корпорацию, подконтрольную бизнесмену Вадиму Беляеву, Банк России объявил вечером во вторник 29 августа.

Первый по новой схеме

Согласно пресс-релизу ЦБ «О мерах по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», санация впервые будет проводиться по новой схеме — через недавно созданный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), подконтрольный Центробанку. Таким образом, санатором выступит сам Банк России. Сейчас в «ФК Открытие» назначена временная администрация. В ее состав вошли сотрудники ЦБ и управляющей компании ФКБС. Именно к этой УК в управление и будет переведен пакет акций банка, который получит ЦБ как новый собственник и санатор. По словам источника РБК, знакомого с позицией ЦБ, «доля ЦБ составит от контрольной до 100%».

Ранее использовавшаяся схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги вливались не в капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита через посредника в лице АСВ. В ЦБ, анонсируя новую схему, указывали, что она будет дешевле.

Дальнейшие процедуры

Детально процедура оздоровления по новой схеме в пресс-релизе ЦБ не раскрывается. Как пояснил РБК источник, знакомый с новым подходом регулятора к оздоровлению банков, «после введения временной администрации совет директоров ЦБ утвердит план финансового оздоровления банка, будет проведен анализ его финансового положения, по результатам которого будет определен размер необходимой финансовой помощи».

Эти средства будут выделяться из ФБКС не единым разовым траншем, а по мере необходимости, уточнил он.

Цена, за которую ЦБ получит акции банка, также не раскрывается. «В любом случае, учитывая состояние банка, это не номинал, — рассуждает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Таким образом, текущий уставный капитал банка в 10,72 млрд руб., скорее всего, будет уменьшен, что довольно часто случается при санации».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Крупнейшая санация

Каких-либо оценок денежного потока — финансовой помощи, которая может потребоваться для поддержки устойчивости банка, ЦБ пока не привел. По приблизительным оценкам источника РБК, знакомого с ситуацией, это оздоровление может стать крупнейшим по объему вкладываемых средств». Впрочем, это персональная оценка, оговаривается собеседник РБК.

Учитывая, что банк «ФК Открытие» — крупнейший частный банк в России со средствами граждан на счетах и во вкладах в объеме 539 млрд руб.на 1 августа (по оценкам Moody's), его санация — крупнейшая еще и по объему спасаемых средств населения. «Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8 место. Инфраструктура Банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений», — указано в сообщении ЦБ.

Предыдущий рекорд по этому показателю среди санированных с 2008 года банков (именно тогда в России было принято соответствующее законодательство) принадлежит Банку Москвы, у которого на момент санации было 147 млрд руб. привлеченных средств граждан. Третье место — у банка «Траст» (138 млрд руб. физлиц).

Условно добровольное оздоровление

Как указано в пресс-релизе ЦБ по оздоровлению банка «ФК Открытие», мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

По мнению юристов, это означает, что ЦБ достиг договоренностей с собственниками банка и не опасается противодействия с их стороны. На это же по их мнению, указывает и следующая фраза из пресс-релиза ЦБ: «Реализация мер по повышению финансовой устойчивости Банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями Банка».

«Такое «сотрудничество» в практике санации случается крайне редко, указывает партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — В соответствии с законом о банкротстве с назначением временной администрации полномочия акционеров и руководителей банка приостанавливаются, — напоминает Игорь Дубов. — Однако в этом случае, судя по сообщению Банка России, речь может идти о том, что акционеры сохранят долю участия в банке после того как контроль перейдет к регулятору. Например, доведя свой пакет до 75% плюс 1 акция ЦБ может оставить остальной (или меньший) пакет действующим акционерам».

О том, что владельцы банка будут сотрудничать с регулятором, по мнению юристов, косвенно свидетельствует и само название процедуры, которой подвергся банк — «повышение финансовой устойчивости». «По сути, речь, конечно же, идет о санации, именно эта процедура предусмотрена законом, но охарактеризовав именно так происходящее, ЦБ ограничился более мягкой, чем обычно, риторикой — рассуждает Дубов. — Репутационно это наносит меньший ущерб собственникам и руководству банка».

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Страховые нюансы

Как указано в сообщении регулятора, финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, в том числе Публичное акционерное общества страховая компания «Росгосстрах», национальный банк «ТРАСТ», Росгосстрах Банк, «НПФ Лукойл-гарант», «НПФ Электроэнергетики», «НПФ «РГС», «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Впрочем, как указывают собеседники РБК, вопросы вызывает ситуация с «Росгосстрахом». Как ранее сообщал РБК, для страховщика сделка с «Открытием» была вынужденной: учитывая, что это крупнейший игрок на убыточном рынке ОСАГО, ему самому требовалось оздоровление. По словам нескольких источников РБК, «Росгосстрах» как раз и стал триггером, приведшим к санации «Открытия». «Банк не смог это переварить, дальше снижение рейтинга и все последующие события», — рассуждает один из собеседников РБК.

Что будет теперь со страховщиком, опрощенные РБК эксперты сказать затрудняются. Дело в том, что сейчас законодательство о банкротстве, в котором содержатся нормы о санации банков, не предполагает возможности санации страховщиков. «Темы банка и страховой компании очень сильно переплетены. При этом проблемы «Открытия» рынок преувеличивает, а «Росгосстраха» преуменьшает», — рассуждает один из источников РБК, знакомый с ситуаций. Но решение ЦБ, по умолчанию, должно сюжетно иметь ввиду перспективы двух организаций, считает он.



Механизм, который позволит санировать не только кредитные, но и некредитные организации, сейчас пока только разрабатывается. В июле зампред ЦБ Владимир Чистюхин на финансовом форуме в Санкт-Петербурге заявил, что ЦБ готовит соответствующие поправки. «Разработка законопроекта находится в финальной стадии, в целом механизм санации страховщиков будет аналогичен механизму санации банков. Мы рассчитываем, что законопроект будет рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, и вступит в силу в максимально сжатые сроки», — ответили в пресс-службе Банка России в ответ на запрос РБК.



«В итоге возможны два параллельных механизма, один предусматривает работу с проблемными компаниями с помощью Фонда консолидации банковского сектора, в рамках другого некредитные организации могут быть закреплены за Агентством страхования вкладов, — говорит один из собеседников РБК, знакомый с позицией регулятора. — Окончательно утвердить процедуру должен совет директоров Банка России». В любом случае «Росгосстрах» поддержат, он системно значимый игрок и не может обанкротиться без социальных последствий, указывает он.

Последствия для рынка​

Несмотря на уникальный масштаб санации, серьезных последствий для рынка аналитики пока не ожидают. «ЦБ предпринял ожидаемое и наилучшее из всех возможных решений. Если бы был задейcтвован механизм bail-in, то для корпоративных клиентов это стало бы сигналом о том, что даже в крупных частных системно значимых банках могут реализоваться кредитные риски. Однако ЦБ принял максимально комфортное решение для банковской системы, которое означает, что клиентам системообразующих частных банков беспокоиться не о чем. Поэтому паники вкладчиков как среди граждан, так и среди компаний ожидать пока не стоит», — считает Денис Порывай, долговой аналитик Промсвязьбанка.

Какая-то часть особо тревожных вкладчиков может среагировать негативно, но для большей части клиентов решение ЦБ станет успокоением, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. «По сути решение ЦБ именно и было направлено на достижение такого эффекта, потому что до этого рынок охватывало беспокойство, порожденное неопределённостью», — объясняет он.