Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,54 57,99 EUR Нал. 68,15 67,51 USD Бирж. 58,37 +0,52 EUR Бирж. 67,80 +0,39 USD ЦБ. 58,08 +0,32 EUR ЦБ. 67,53 -0,76 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 5840,00 -49,98 ММВБ 2054,50 +0,38% РТС 1108,66 -0,85% Brent 59,15 -0,55% DJIA 23400,86 +0,31% Nasdaq 6556,77 -0,11% FTSE 7498,32 +0,16%
Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год
Лента новостей
Эксперты рассказали о 20% недовольных сотрудников в любом бизнесе 14:45, Свое дело «Последний богатырь» обошел «Матильду» по сборам в первый день проката 14:42, Технологии и медиа Суд отправил под домашний арест директора РАМТ Апфельбаум 14:34, Общество РАН собралась оставить у себя обещанную Жириновскому гостиницу 14:31, Общество Китайский клуб предложил €70 млн за лучшего бомбардира чемпионата Италии 14:28, Спорт Возвращение идеологии: как Кремль меняет свое понимание модернизации 14:24, Мнение Лондон обвинил Москву в подрыве усилий по расследованию химатаки в Сирии 14:21, Политика ФИФА увеличила призовой фонд российского ЧМ-2018 до $400 млн 14:13, Общество Защита Апфельбаум попросила отпустить ее под залог в 1 млн руб. 14:08, Общество Американских живых свиней и субпродукты мулов запретили ввозить в Россию 14:04, Политика Кремль назвал «отголоском враждебных намерений» публикацию NYT о санкциях 13:58, Политика В Москве задержали сторонников Навального за баннер со словами о Путине 13:57, Общество Первый видеообзор нового кроссовера Mitsubishi 13:53, Авто Адвокат заявила об исчезновении Малобродского из «Матросской Тишины» 13:49, Общество В Каталонский парламент внесли резолюцию о провозглашении независимости 13:45, Политика Действующие лица: кто проходит по «делу Серебренникова» 13:45, Фотогалерея  Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год 13:32, Финансы Кремль не стал связывать тренировки ядерных сил России с событиями в мире 13:30, Политика Ректора Московского политеха уволили после скандала вокруг диссертации 13:29, Общество Синоптики пообещали к праздникам потепление в Москве и Подмосковье 13:24, Общество Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 13:11, РБК и Промсвязьбанк В Минобороны признали напряженной обстановку у западной границы России 13:03, Политика В жилом доме в Балашихе нашли лабораторию по производству бомб 12:53, Общество Кремль счел Twitter «жертвой предрассудков» из-за запрета рекламы RT 12:51, Общество В Кремле предпочли «вопросы будущего» документам о смерти Кеннеди 12:40, Политика Шифры и карты. Секреты автомобилей, о которых вы не знали 12:27, Авто
Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год
Финансы, 13:32
0
Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год
Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых. При этом регулятор допустил возможность ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний.
Фото: Любовь Мишина для РБК

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 27 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 8,25% годовых, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза, говорится в релизе. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно", - сообщил Банк России.

40 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg накануне заседания, ожидали, что регулятор снизит ее на 0,25 п.п., до 8,25% годовых.

Таким образом, Банк России уже в пятый раз за 2017 год снижает ставку. В сентябре и апреле он уменьшал ее на 0,5 п.п., июне и марте — на 0,25 п.п. Дважды за год — в феврале и июле — регулятор оставлял ставку на прежнем уровне.

Принимая решение о смягчении денежно-кредитной политики, ЦБ учитывал, что недельная инфляция в последнюю неделю — с 17 по 23 октября — составила 0,1% после того, как шесть недель подряд показатель недельной инфляции был равен нулю. С начала года потребительские цены увеличились на 1,9%, свидетельствуют данные Росстата. По состоянию на 16 октября инфляция упала до 2,7% в годовом выражении, отмечал президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!», организованном «ВТБ Капиталом». «Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики», — сказал Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что одобряет деятельность Центрального банка, который ведет себя осторожно при таргетировании инфляции.

По прогнозам ЦБ, инфляция составит около 3% в конце 2017 года. "В дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится к 4%", - отмечает Банк России в сообщении по итогам заседания совета директоров.

Что сдерживает ЦБ при решении о ставке?

Несмотря на невысокую годовую инфляцию, риски ускорения роста потребительских цен сохраняются, считают экономисты. По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, ускорение инфляции в сентябре до максимальных значений с начала года и отставание розничных цен на бензин от оптовых — сигналы, которые свидетельствуют о потенциальном ускорении инфляционного давления.

Помимо этого есть неопределенность по поводу назначения нового главы ФРС, добавляет Орлова. «Сочетания этих факторов, с одной стороны, подталкивают ЦБ занять консервативную позицию, но с другой — уровень инфляции сам по себе говорит в пользу более радикального снижения ставки», — говорит Орлова.

Отчет Росстата за сентябрь свидетельствует о хрупкости экономического роста, а резкий рост цен производителей в сочетании с разворотом динамики цен на фрукты и овощи указывает на рост среднесрочных инфляционных рисков, отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

Еще один из сдерживающих факторов для ЦБ — это планы американского Минфина по вводу санкций в отношении российского финсектора до конца этого года, говорит аналитик «ГК Финам» Сергей Дроздов. Доля нерезидентов в нашем финсекторе составляет около порядка 32%, напоминает он. «Поэтому нельзя исключать, что ЦБ просто возьмет паузу», — добавляет эксперт.

Что дальше?

Сильного влияния на рынок сегодняшнее решение Банка России вряд ли окажет, соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Рынок в целом сейчас смотрит не на конкретное снижение, а на то, какова будет дальнейшая траектория ключевой ставки, добавляет он.

По прогнозам Орловой, на следующем заседании регулятор снизит ставку на 0,5 п.п., а на конец года ставка будет на уровне 7,5–7,75% годовых. По мнению Сафонова, если до конца года не будет коррекции нефтяных цен, то в конце года можно будет ожидать еще одно снижение на 0,25 п.п.

На рубле сегодняшнее решение ЦБ существенно не скажется, так как определяющей для национальной валюты России продолжит оставаться динамика нефтяных цен, считает Сафонов. И с учетом прогнозов по повышению ставки ФРС в этом году и снижения привлекательности операций carry trade давление на рубль в ближайшие месяцы будет нарастать, прогнозирует Сафонов. «По нашим оценкам, в декабре доллар может стоить 59,5–60,5 руб., евро — 70–71 руб.», — говорит управляющий директор «БКС Ультима» Олег​ Сафонов.

Автор: Юлия Титова.
Теги: Центробанк , инфляция , ставка ЦБ
Главное
Суд отправил под домашний арест директора РАМТ Апфельбаум Общество
Материалы по теме
Оправданная жесткость: как Путин оценил неожиданно низкую инфляцию Экономика
Орешкин заявил о сохранении тренда на низкую инфляцию Экономика
Аналитики назвали наиболее уязвимые к низкой инфляции отрасли Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку