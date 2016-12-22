Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз за год

Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 8,25% годовых. При этом регулятор допустил возможность ее дальнейшего снижения на одном из ближайших заседаний.

Фото: Любовь Мишина для РБК

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 27 октября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п., до 8,25% годовых, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза, говорится в релизе. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно", - сообщил Банк России.

40 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg накануне заседания, ожидали, что регулятор снизит ее на 0,25 п.п., до 8,25% годовых.

Таким образом, Банк России уже в пятый раз за 2017 год снижает ставку. В сентябре и апреле он уменьшал ее на 0,5 п.п., июне и марте — на 0,25 п.п. Дважды за год — в феврале и июле — регулятор оставлял ставку на прежнем уровне.

Принимая решение о смягчении денежно-кредитной политики, ЦБ учитывал, что недельная инфляция в последнюю неделю — с 17 по 23 октября — составила 0,1% после того, как шесть недель подряд показатель недельной инфляции был равен нулю. С начала года потребительские цены увеличились на 1,9%, свидетельствуют данные Росстата. По состоянию на 16 октября инфляция упала до 2,7% в годовом выражении, отмечал президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!», организованном «ВТБ Капиталом». «Я знаю, безусловно, что некоторые специалисты выражают озабоченность в связи с таким низким для нашей экономики уровнем инфляции. И некоторые специалисты видят в этой динамике дефляционную угрозу для экономики», — сказал Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что одобряет деятельность Центрального банка, который ведет себя осторожно при таргетировании инфляции.

По прогнозам ЦБ, инфляция составит около 3% в конце 2017 года. "В дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится к 4%", - отмечает Банк России в сообщении по итогам заседания совета директоров.

Что сдерживает ЦБ при решении о ставке?

Несмотря на невысокую годовую инфляцию, риски ускорения роста потребительских цен сохраняются, считают экономисты. По словам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, ускорение инфляции в сентябре до максимальных значений с начала года и отставание розничных цен на бензин от оптовых — сигналы, которые свидетельствуют о потенциальном ускорении инфляционного давления.

Помимо этого есть неопределенность по поводу назначения нового главы ФРС, добавляет Орлова. «Сочетания этих факторов, с одной стороны, подталкивают ЦБ занять консервативную позицию, но с другой — уровень инфляции сам по себе говорит в пользу более радикального снижения ставки», — говорит Орлова.

Отчет Росстата за сентябрь свидетельствует о хрупкости экономического роста, а резкий рост цен производителей в сочетании с разворотом динамики цен на фрукты и овощи указывает на рост среднесрочных инфляционных рисков, отмечает управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов.

Еще один из сдерживающих факторов для ЦБ — это планы американского Минфина по вводу санкций в отношении российского финсектора до конца этого года, говорит аналитик «ГК Финам» Сергей Дроздов. Доля нерезидентов в нашем финсекторе составляет около порядка 32%, напоминает он. «Поэтому нельзя исключать, что ЦБ просто возьмет паузу», — добавляет эксперт.

Что дальше?

Сильного влияния на рынок сегодняшнее решение Банка России вряд ли окажет, соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Альфа-Капитала» Владимир Брагин. Рынок в целом сейчас смотрит не на конкретное снижение, а на то, какова будет дальнейшая траектория ключевой ставки, добавляет он.

По прогнозам Орловой, на следующем заседании регулятор снизит ставку на 0,5 п.п., а на конец года ставка будет на уровне 7,5–7,75% годовых. По мнению Сафонова, если до конца года не будет коррекции нефтяных цен, то в конце года можно будет ожидать еще одно снижение на 0,25 п.п.

На рубле сегодняшнее решение ЦБ существенно не скажется, так как определяющей для национальной валюты России продолжит оставаться динамика нефтяных цен, считает Сафонов. И с учетом прогнозов по повышению ставки ФРС в этом году и снижения привлекательности операций carry trade давление на рубль в ближайшие месяцы будет нарастать, прогнозирует Сафонов. «По нашим оценкам, в декабре доллар может стоить 59,5–60,5 руб., евро — 70–71 руб.», — говорит управляющий директор «БКС Ультима» Олег​ Сафонов.