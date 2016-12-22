Новые вводные: почему Микаил Шишханов меняет планы в отношении Бинбанка

Микаил Шишханов решил не претендовать на долю в Бинбанке по итогам санации и завести туда часть дополнительных активов. На прошлой неделе он рассчитывал сохранить 25% банка и называл его одним из самых капитализированных

Фото: Олег Яковлев / РБК

Микаил Шишханов изменил позицию относительно будущего Бинбанка, в отношении которого Центробанк запустил процедуру санации. На прошлой неделе в интервью РБК Шишханов говорил о намерении сохранить 25% в капитале банка, а также о готовности увеличить долю в нем по итогам финансового оздоровления.

Но планы изменились. В понедельник в интервью «Ведомостям» предприниматель сообщил о возможном уходе из банковского бизнеса. «Я не буду выкупать. Это уже новая история будет, новые люди», — подчеркнул он.

Больше, чем банк

Новый механизм финансового оздоровления при участии Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), применяемый при санации Бинбанка, позволяет собственникам банка выкупать доли в банке после оздоровления.

На момент объявления о санации основным собственником Бинбанка был Микаил Шишханов. Решение о санации Бинбанка ЦБ принял 21 сентября, после обращения собственника банка с заявлением к регулятору.

Накануне и в день объявления о санации Шишханов говорил о намерении оставить за собой 25% банка и поучаствовать в выкупе его акций у ФКБС по итогам ее завершения. «Знаете, для меня Бинбанк — это нечто большее, чем просто банк. Поэтому я чувствую его на кончиках пальцев», — объяснял Шишханов в интервью РБК.

В день объявления о санации в интервью радиостанции «КоммерсантЪ FM» владелец Бинбанка подтверждал свою позицию: «Мы сейчас разговариваем с надзором и с Центральным банком, что 75% уйдет государству в лице Центрального банка, и в лучшем случае 25% останется у меня и у миноритарных партнеров».

Об обращении собственника Бинбанка в ЦБ с просьбой о санации банка по новому механизму с прямым участием регулятора в качестве инвестора и Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) стало известно 20 сентября. На следующий день ЦБ объявил о санации Бинбанка и вводе в банк временной администрации. Ранее эксперты указывали в качестве возможных причин проблем Бинбанка — межбанковский кредит на 600 млрд рублей, предоставленный санируемому им Рост банку с отрицательным капиталом 70 млрд рублей, а также недостаточное формирование резервов по потенциально проблемным кредитам. По МСФО резервы по кредиту Рост банку составляли 2%, а по РСБУ не были сформированы вовсе, дополнительные резервы могли потребоваться и по кредитам с признаками обесценения на сумму около 50 млрд рублей. Кроме того, указывали эксперты, через Рост банк могли получать кредитование связанные с группой стороны.

Кроме того, сразу после объявления о санации Бинбанка Шишханов называл его «одним из самых капитализированных банков с точки зрения активов». «Я вам искренне говорю, у нас активов хватит для работы для многих», — говорил он.

Первый зампред ЦБ Василий Поздышев в свою очередь назвал условием санации возвращение всех обремененных залогом активов в банк для снижения расходов государства на спасение банка. «Промышленные активы финансировались не только этим банком, они финансировались и другими банками, — говорил Поздышев. — Весь периметр этих обязательств нам предстоит выяснить. Естественно, пока это декларативные заявления собственников, но в случае с этой банковского группой мы рассчитываем на то, что это бизнесмены, которые дорожат репутацией и эти слова будут подкреплены делами».

И в интервью «Ведомостям» 25 сентября Шишханов рассказал, что в банк «заводятся активы, которые были рядом с банком». В частности, ЦБ может получить девелоперские корпорации «Интеко» и «А101 Девелопмент».

Почему меняется позиция

Шишханов корректирует публичные заявления в зависимости от меняющейся ситуации, считают опрошенные РБК эксперты. «С самого начала было очевидно, что собственникам вряд ли удастся сохранить свою долю в банке по итогам процедуры санации», — считает старший директор Fitch Александр Данилов.

«Когда стало официально известно о возможной санации Бинбанка и переговорах с ЦБ, возможно, целью публичных заявлений было успокоить партнеров, у которых были неформальные договоренности именно с основным собственником, — считает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. — После принятия решения со стороны ЦБ о санации банка и начала анализа ситуации внутри, могли появиться новые вводные».

По словам Волкова, «у Бинбанка был достаточно серьезный объем кредитования связанных сторон». «Эти кредиты можно было усилить обеспечением тех же самых активов без нарушения нормативов. Возможно, такого желания у собственника ранее не было», — заметил он.

«Из комментариев представителей ЦБ, что сейчас идет процесс перевода необремененных активов акционеров в банк, можно заключить, что уровень кредитования банком связанных сторон в реальности был намного выше, чем то, что отражалось в отчетности, — согласен Данилов. — Вероятно, значительная часть этих кредитов не была обеспечена залогами, которые регулятор и хочет теперь получить».

Представитель Бинбанка пока не ответил на запрос РБК.