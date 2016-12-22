ЦБ запросил у крупнейших банков данные о сделках по хеджированию рисков

Банк России попросил крупнейшие банки страны предоставить информацию о сделках по хеджированию рисков клиентов. По мнению экспертов, регулятор тем самым пытается не допустить повторения иска «Транснефти» к Сбербанку

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Как сообщает газета «Коммерсантъ», Банк России разослал системно значимым банкам письмо, в котором попросил их в короткие сроки предоставить детальную информацию о сделках по хеджированию рисков клиентов. Регулятора интересуют перечень контрагентов, цели хеджирования, плановые сроки погашения, план действий по минимизации рисков.

В письме объясняется, что поводом для запроса стала победа «Транснефти» над Сбербанком в суде первой инстанции. В июне Арбитражный суд Москвы согласился с доводами нефтяной компании, требовавшей от банка вернуть ей 67 млрд руб. «Транснефть» посчитала несправедливыми результаты сделки по хеджированию валютных рисков.

Суть сделки была в том, что в 2013 году Сбербанк предложил «Транснефти» комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. Опцион «Транснефти» срабатывал при росте курса доллара выше 50,35 руб. за доллар, опцион Сбербанка — при падении курса ниже 32,5 руб. за доллар.

На дату истечения срока сделки в сентябре 2015 года курс составил 66 руб. за доллар, и «Транснефти» пришлось выплатить в пользу Сбербанка 66,95 млрд руб. Однако два года спустя компания посчитала сделку недействительной и подала в суд. По мнению «Транснефти», банк не приложил достаточных усилий для полного раскрытия всех рисков по сделке. В частности, как считает суд, в декларации о рисках не был отражен прогноз Банка России касательно роста неопределенности курса рубля.

Суд удовлетворил иск «Транснефти», и теперь стороны ждут рассмотрения апелляции, которое назначено на 23 августа.

По оценке Sberbank CIB, принятое судом решение может стать прецедентом и привести к подаче исков и к другим банкам, что грозит системе убытками на сумму около 1 трлн руб. Ситуацией озаботился и ЦБ, а потому направил письмо, чтобы оценить масштаб проблемы.

По мнению президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого, угроза системной проблемы реальна и ЦБ не может не обратить на нее внимания. Как предполагает эксперт, регулятор, вероятно, в качестве превентивной меры проведет разъяснительную работу с целью донести свою точку зрения до суда и законодате​ля.