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МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн
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МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн
Финансы, 18:39
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МКБ планирует привлечь в капитал до $258 млн
Исходя из суммы, которую МКБ рассчитывает привлечь через SPO, банк оценивает себя немного выше текущих рыночных котировок
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Московский кредитный банк планирует привлечь в рамках дополнительного размещения акций (SPO) до $258 млн, РБК сообщил источник, близкий к сделке. Оценку подтвердил источник, близкий к МКБ. В МКБ заявили, что объем размещения еще не определен, поскольку книга заявок еще не открывалась. «Цифра в $258 млн, которую один из организаторов разослал своим клиентам, — это чистая математика с использованием количества акций, которое банк планирует продать, текущей цены за одну акцию на Московской Бирже, а также текущего курса доллара, — сказал РБК председатель правления МКБ Владимир Чубарь. — Сумма сделки будет зависеть от финальной цены размещения, которая будет определена по итогам встреч с инвесторами. Мы ожидаем, что размещение начнется в середине следующей недели.

Исходя из заявленных банком планов по объему привлечения (3,2 млрд акций), потенциальная цена составляет 4,64 руб. за бумагу. В пятницу на Московской бирже акции МКБ торговались по цене 4,51 руб. по состоянию на 15:50, с начала торгов цена снизилась на 0,33%. В день начала роад-шоу 19 октября акции МКБ подешевели на 2,45%, средневзвешенная цена составила 4,56 руб.

«Если цена размещения установлена выше рыночной, при том, что инвесторы, наверняка, насторожены на фоне последних событий в банковском секторе — это может говорить о том, что банк, возможно, уже договорился с кем-то из существующих или старых партнеров», — считает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов.

О проведении (SPO) Московский кредитный банк сообщил в среду 18 октября. На следующий день банк начал роад-шоу, которое продлится до 24 октября, встречи с инвесторами уже прошли в Лондоне и запланированы в в Нью-Йорке, Хельсинки, Стокгольме, Франкфурте, Вене и Москве. Организаторами и букраннерами размещения выступили Societe Generale, Otkritie Capital International Limited, «Атон», БК «Регион».

Окончательную цену размещения в рамках SPO банк определит 25 октября, размещение на Московской бирже состоится 26 октября. Банк планирует предложить инвесторам до 3,2 млрд акций нового выпуска, что соответствует 13,4% количества размещенных акций банка.

В банке заявляли, что размещение должно быть рыночным, но источники РБК указывают, что одна из целей — поддержать долговые бумаги МКБ. В предложении для инвесторов говорится, что капитал необходим банку в том числе, чтобы не сокращать объем кредитования для выполнения увеличенных требований ЦБ по капиталу к системно-значимым банкам, в число которых банк вошел в сентябре. Ранее, комментируя SPO, эксперты предполагали, что акции в рамках него будут выкуплены преимущественно якорными инвесторами.

МКБ был в числе четырех банков, которые аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов в своем письме клиентам в августе 2017 года называл наиболее рисковыми. Также в письме упоминались Бинбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк. «Ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью», — писал аналитик «Альфа-Капитала». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: банки , МКБ , Роман Авдеев , концерн "Россиум"
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