«Роснефть» перевела из «Открытия» в МКБ 200 млрд руб. перед санацией

В июле «Роснефть» вывела с баланса «Открытия» сделки РЕПО на сумму около 200 млрд руб, узнало агентство Bloomberg. Средства были переведены в Московский кредитный банк

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

О том, что «Роснефть» в июле вывела с баланса «Открытия» сделки РЕПО на сумму около 200 млрд руб. сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, средства были переведены в МКБ.

В рамках сделок «Роснефть» размещала рублевые облигации, под которые коммерческие банки (ранее- «Открытие», а сейчас — МКБ) получали в ЦБ валюту, доступ к которой для «Роснефти» осложнился с введением санкций. Официально «Роснефть» объясняла привлечение облигационных займов необходимостью «финансировать свои проекты на территории России».

По данным источников Bloomberg, нефтяная компания проводит через МКБ расчеты, в том числе с иностранными контрагентами, и держит там депозиты на миллиарды долларов. Собеседники агентства отмечают, что связи «Роснефти» и МКБ существенно расширились после того, как «Роснефть» попала под санкции.

Осведомленный источник РБК подтвердил переход сделок РЕПО с баланса открытия в МКБ, не уточнив при этом сумму.

«Роснефти нужно было выбирать новый опорный банк, так как понимания по ситуации с «ФК Открытие» не было с зимы 2017. Выбрали МКБ», — говорит другой источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечало в своем августовском обзоре агентство Fitch, объем сделок обратного РЕПО в июле у МКБ вырос более чем на 200 млрд руб., а у «ФК Открытие» — сократился на аналогичную сумму. Июль стал для открытия особенно тяжелым — отток клиентских средств из банка составил 30% (около 360 млрд руб.), при этом 100 млрд руб. ввели госкомпании. В середине августа акционер банка «Открытие» Леонид Федун говорил РБК, что отток средств из банка был связан в том числе с действиями крупных компаний. «Насколько я понимаю, это были сделки РЕПО с крупными государственными компаниями, сейчас эти сделки просто закрываются», — сказал он. В конце августа ЦБ объявил о санации «Открытия» с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

Председатель правления МКБ Владимир Чубарь в августе подтверждал РБК, что банк увеличил объем операций на межбанке в июле, однако не раскрыл активы, которые брались в залог. «На облигациях, с которыми мы делали РЕПО в июле, не было написано, откуда они», — говорил он.

«Роснефть» привлекает валюту через сделки РЕПО с собственными рублевыми облигациями с 2014 года. Компания находится под санкциями США и Евросоюза, и доступ к международным кредитным рынкам для нее затруднен. На момент написания заметки пресс-служба «Роснефти» не ответила на запрос РБК

В середине сентября Банк России включил МКБ в список системно значимых банков. 18 октября банк объявил о планах провести SPO — МКБ разместит 3,2 млрд акций нового выпуска (12% от увеличенного уставного капитала), цена на которые будет установлена в рублях. По сведениям двух источников Bloomberg, якорные инвесторы под это размещение уже найдены.В пресс-службе МКБ отказались от комментариев.

Сейчас МКБ является вторым частным банком по величине активов после Альфа-банка (по этому показателю он занимает 9 место в российской банковской системе по версии Интерфакс-ЦЭА). Контролирующим акционером банка (57%) является миллиардер Роман Авдеев (владеет долей в банке через концерн «Россиум»). МКБ, также как и Бинбанк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк, упоминался в письме аналитика «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова клиентам. Эти банки были названы наиболее рисковыми. «Ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью», — писал аналитик «Альфа-Капитала». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова.