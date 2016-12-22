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Потребность «ФК Открытие» в деньгах уронила ставку денежного рынка
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Потребность «ФК Открытие» в деньгах уронила ставку денежного рынка
Финансы, 18 авг, 07:00
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Потребность «ФК Открытие» в деньгах уронила ставку денежного рынка
Переход «ФК Открытие» и других банков с займов на межбанковском рынке на займы РЕПО у ЦБ мог стать причиной заметного падения ставки RUONIA. Если снижение продолжится, ЦБ придется оказать влияние на ставку, указывают эксперты
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Переход банка «ФК Открытие» с активного привлечения средств на межбанковском рынке (МБК) на займы у Банка России по операциям РЕПО мог стать причиной понижения одного из главных индикаторов состояния денежного рынка — ставки RUONIA, пишут аналитики Райффайзенбанка в обзоре RAIF: Daily Focus от 17 августа. Тренд на снижение ставки наблюдался в последний месяц: именно в этот период ежедневно рос и объем займов у ЦБ по РЕПО. Согласно данным ЦБ ставка RUONIA 3 июля составляла 9,03%, 1 августа — 8,9%, а 15 августа — 8,33%.

Предыстория

С середины июля у российских банков начал стремительно расти объем задолженности перед ЦБ по фиксированным ставкам РЕПО. Как следует из данных ЦБ, на 12 июля она составляла 126 млрд руб., а затем стала ежедневно расти. На утро 17 августа банки уже стали должны ЦБ 683 млрд руб., говорится на сайте регулятора.

Опубликованная отчетность российских банков по итогам июля показала, что «ФК Открытие» была основным заемщиком по этому инструменту. На 1 августа задолженность банка по РЕПО составила 323,8 млрд руб., тогда как задолженность всего банковского сектора — 396 млрд руб., указывается в отчете Райффайзенбанка. Остальные займы пришлись главным образом на Бинбанк — 51 млрд руб., добавляют аналитики.

В Райффайзенбанке также обращают внимание на «существенное сокращение» в июле у «ФК Открытие» рублевой задолженности на межбанковском рынке — с 387 млрд до 160 млрд руб., хотя «естественно было бы ожидать ее рост». «Это, скорее всего, свидетельствует о закрытии лимитов на банк и/или нежелании банка привлекать средства на рынке», — поясняется в обзоре.

Снижение банком «ФК Открытие» активности в привлечении средств у участников рынка и оказало понижающее давление на RUONIA, в которой не учитываются сделки банка с регулятором, говорится в обзоре. В нормальных условиях она располагается посередине процентного коридора, между ставками фиксированных операций ЦБ РФ по предоставлению и абсорбированию ликвидности — 10 и 8% годовых соответственно, поясняет аналитик долгового рынка Райффайзенбанка Денис Порывай, то есть ее нормальный уровень вблизи ключевой ставки — 9%.

«Очевидно, что если бы банк привлекал ликвидность на рынке, то RUONIA была бы существенно выше, вблизи верхней границы процентного коридора», — пишут аналитики Райффайзенбанка.

Ставка RUONIA формируется по итогам дня. Она включает средний показатель, по которому между банками заключались сделки по кредитам овернайт на межбанковском рынке, за исключением займа по самой высшей ставке и по самой низшей ставке, поясняет Денис Порывай. Ставка рассчитывается ЦБ на основе отчетности 0409701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках», из массива сделок участников RUONIA исключаются сделки между кредитными организациями, входящими в одну банковскую группу. Список банков, который определяется при измерении показателя, устанавливается экспертным советом. Этот список не должен быть менее 25 или более 35 банков, сейчас их 32.

Анализ ситуации

Это действительно достаточно сильное снижение, которое означает, что влияние Банка России на ставки денежного рынка несколько ослабло, признает заместитель начальника центра экономического прогнозирования из компании Газпромбанка Максим Петроневич. Падение ставки обусловлено наблюдаемым избытком ликвидности, а также уходом с рынка основных заемщиков среди крупных частных банков, подтверждает он. «На межбанке вырос избыток ликвидности, что привело к снижению ставки», — поясняет эксперт.

Банк России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Обычно ставка RUONIA, по наблюдениям Порывая, понижается перед заседанием совета директоров ЦБ по ключевой ставке, на котором ожидается снижение ключевой ставки, но не более чем на 0,25 п.п.

Объем заимствований банков у ЦБ через разнообразные инструменты составляет чуть более 1 трлн руб., говорит Петроневич. По его словам, из них 375 млрд руб. приходится на длинные кредиты под залог нерыночных активов (в рамках положения 312-п), а 685 млрд руб. — на однодневные по операциям РЕПО.

Петроневич отмечает, что объем средств банков, размещенных в ЦБ, составляет порядка 3 трлн руб., из которых 2 трлн руб. размещено на корсчетах. Значительная часть — обязательный резерв по ликвидности, а еще 1 трлн руб. находится на депозитах ЦБ. «Раньше до половины этого триллиона размещалось через МБК по разным инструментам, в том числе и RUONIA. Сейчас же, по всей видимости из-за временного сокращения лимитов на крупных игроков, эти средства перешли в депозиты ЦБ, а крупные заемщики вместо МБК кредитуются у регулятора», — говорит он.

С тем, что одна из возможных причин снижения ставки RUONIA это некоторое снижение лимитов на межбанковское кредитование банками друг друга, чьи сделки учитываются в RUONIA, согласен и руководитель операций на денежном и валютном рынках банка «Металлинвест» Сергей Романчук. Но он отмечает, что популярность рынка непокрытого МБК снижается уже не первый год, так как дополнительная доходность по этому инструменту не такая большая по сравнению с кредитованием под обеспечение.

«МБК уже не является самым важным механизмом по перераспределению ликвидности в банковском секторе. Обычно объем сделок на нем составляет порядка 100–200 млрд руб. Так, 16 августа объем операций составил 74,5 млрд руб., говорится на сайте ставки. Однако в целом на межбанке остаются кредитные организации, которые работают друг с другом многие годы и между ними установлено доверие, поэтому сделки на МБК продолжаются и говорить о каком-то заметном кризисе не приходится», — говорит Романчук.

Действия Банка России

Пока Банк России не предпринимает специальных масштабных действий, чтобы вернуть ставку к значению, близкому к ключевой ставке, считает Петроневич. С одной стороны, «ФК Открытие» — это системообразующий банк, с другой — ЦБ РФ, судя по всему, смотрит на текущую ситуацию в банке как на несистемную, локальную, так как, например, не стал проводить операции аукционного РЕПО, говорит Порывай.

«Для Банка России RUONIA — это индикатор баланса ликвидности и доверия внутри банковской системы, а также показатель того, каким готов видеть ключевую ставку рынок. В то же время вряд ли текущие уровни ставки RUONIA станут тем фактором, который повлияет на решение Банка России по ключевой ставке. Совет директоров ЦБ при решении о ставке принимает во внимание массу факторов», — добавляет Петроневич.

Как говорит главный экономист Альфа-банка, если ставка RUONIA продолжит снижаться, то, вероятнее всего, ЦБ начнет предпринимать целенаправленные меры по удержанию ее на соответствующем уровне, например предложит банкам размещать средства по более высоким ставкам, чем сейчас.

ЦБ и «ФК Открытие» не ответили на запрос РБК.

Автор: Юлия Титова.
Теги: межбанковский рынок , лимиты , «ФК Открытие» , RUONIA
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