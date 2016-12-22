Прокуратура начала проверку после жалоб на невыплату зарплат в «Югре»

Прокуратура и госинспекция сообщили о начале проверки в банке «Югра» после жалоб сотрудников финансового учреждения на невыплату зарплат

Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Прокуратура Тюмени проводит проверку по факту коллективного обращения сотрудников банка «Югра» в связи с невыплатой заработной платы. Об этом РБК сообщила помощник прокурора Центрального административного округа Тюмени Регина Резниченко.

По словам помощника прокурора, обращение от сотрудников банка с просьбой о проверке поступило «совсем недавно». «Всего в банке 300 работников, под обращением подписались 54 человека. По сумме задолженности ничего сказать не могу», — сообщила она.

Резниченко также сообщила, что 11 августа банк отчитался о погашении задолженности перед сотрудниками. «Тем не менее проверка продолжается», — добавила она.

Ранее о том, что в Роструд поступило коллективное обращение с жалобой на невыплату зарплат, сообщал «РБК-Тюмень». Издание также сообщило, что по факту данного обращения свою проверку начала госинспекция труда. «Глубина задолженности, количество граждан, перед которыми образовался долг, и его сумма пока не известны», — рассказали «РБК-Тюмень» в инспекции.

Проверка госинспекции должна завершиться к 28 августа.

Экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев заявил РБК, что задержки по выплатам сотрудникам находятся в ведении временной администрации. «С 10 июля в банке «Югра» работала временная администрация АСВ (с 28 июля — временная администрация ЦБ — РБК), топ-менеджмент банка был отстранен приказом Банка России от своих обязанностей с этого времени», — напомнил он.

По словам Шиляева, все, что сейчас происходит внутри банка, в том числе задержки по выплатам сотрудникам, находится в ведении временной администрации. «Я рассчитываю, что оценку незаконных действий временной администрации в отношении сотрудников банка смогут дать компетентные органы», — сказал он.

РБК направил запрос в Банк России в связи с ситуацией с работниками банка «Югра».

Один из сотрудников московского банка «Югра» на условиях анонимности сообщил РБК, что работники финансового учреждения в Москве также подали заявление по факту невыплат зарплат за вторую часть июля в администрацию президента, генпрокуратуру и трудовую инспекцию города Москвы. По словам собеседника РБК, более 290 человек подписали коллективные обращения в перечисленные ведомства.

​Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» 10 июля. Через девять дней, 19 июля, его приказы в отношении «Югры» опротестовала Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что решения ЦБ были «безосновательными», а введение в банке временной администрации и выплата положенных вкладчикам «Югры» компенсаций нанесут серьезный ущерб бюджету.

На следующий день после заявления Генпрокуратуры Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам «Югры».

Основной владелец банка Алексей Хотин предложил свой план санации, в рамках которого обязательства «Югры» перед АСВ должны быть обеспечены залогом кредитного портфеля и личным поручительством самого Хотина и погашены в течение десяти лет. Однако регулятор счел этот план «нереалистичным».



Еще через неделю Центробанк отозвал у «Югры» лицензию, сочтя, что финансовое оздоровление банка невозможно, так как он полностью утратил свой капитал.

7 августа Центробанк подал в московский арбитраж заявление о признании «Югры» банкротом. В исковом заявлении Банк России заявлен как кредитор, а «Югра» — как должник.