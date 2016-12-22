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Прокуратура начала проверку после жалоб на невыплату зарплат в «Югре»
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Прокуратура начала проверку после жалоб на невыплату зарплат в «Югре»
Финансы, 17 авг, 10:08
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Прокуратура начала проверку после жалоб на невыплату зарплат в «Югре»
Прокуратура и госинспекция сообщили о начале проверки в банке «Югра» после жалоб сотрудников финансового учреждения на невыплату зарплат
Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС

Прокуратура Тюмени проводит проверку по факту коллективного обращения сотрудников банка «Югра» в связи с невыплатой заработной платы. Об этом РБК сообщила помощник прокурора Центрального административного округа Тюмени Регина Резниченко.

По словам помощника прокурора, обращение от сотрудников банка с просьбой о проверке поступило «совсем недавно». «Всего в банке 300 работников, под обращением подписались 54 человека. По сумме задолженности ничего сказать не могу», — сообщила она.

Резниченко также сообщила, что 11 августа банк отчитался о погашении задолженности перед сотрудниками. «Тем не менее проверка продолжается», — добавила она.

Ранее о том, что в Роструд поступило коллективное обращение с жалобой на невыплату зарплат, сообщал «РБК-Тюмень». Издание также сообщило, что по факту данного обращения свою проверку начала госинспекция труда. «Глубина задолженности, количество граждан, перед которыми образовался долг, и его сумма пока не известны», — рассказали «РБК-Тюмень» в инспекции.

Проверка госинспекции должна завершиться к 28 августа.

Экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев заявил РБК, что задержки по выплатам сотрудникам находятся в ведении временной администрации. «С 10 июля в банке «Югра» работала временная администрация АСВ (с 28 июля — временная администрация ЦБ — РБК), топ-менеджмент банка был отстранен приказом Банка России от своих обязанностей с этого времени», — напомнил он.

По словам Шиляева, все, что сейчас происходит внутри банка, в том числе задержки по выплатам сотрудникам, находится в ведении временной администрации. «Я рассчитываю, что оценку незаконных действий временной администрации в отношении сотрудников банка смогут дать компетентные органы», — сказал он.

РБК направил запрос в Банк России в связи с ситуацией с работниками банка «Югра».

Один из сотрудников московского банка «Югра» на условиях анонимности сообщил РБК, что работники финансового учреждения в Москве также подали заявление по факту невыплат зарплат за вторую часть июля в администрацию президента, генпрокуратуру и трудовую инспекцию города Москвы. По словам собеседника РБК, более 290 человек подписали коллективные обращения в перечисленные ведомства.

​Центробанк ввел временную администрацию в банке «Югра» 10 июля. Через девять дней, 19 июля, его приказы в отношении «Югры» опротестовала Генпрокуратура. В ведомстве заявили, что решения ЦБ были «безосновательными», а введение в банке временной администрации и выплата положенных вкладчикам «Югры» компенсаций нанесут серьезный ущерб бюджету.

На следующий день после заявления Генпрокуратуры Агентство по страхованию вкладов начало выплаты вкладчикам «Югры».

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Финансы

Основной владелец банка Алексей Хотин предложил свой план санации, в рамках которого обязательства «Югры» перед АСВ должны быть обеспечены залогом кредитного портфеля и личным поручительством самого Хотина и погашены в течение десяти лет. Однако регулятор счел этот план «нереалистичным».

Еще через неделю Центробанк отозвал у «Югры» лицензию, сочтя, что финансовое оздоровление банка невозможно, так как он полностью утратил свой капитал.

7 августа Центробанк подал в московский арбитраж заявление о признании «Югры» банкротом. В исковом заявлении Банк России заявлен как кредитор, а «Югра» — как должник.

Авторы: Сергей Витько, Наталья Демченко, Екатерина Костина.
Теги: прокуратура , «Югра»
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